16:58
22 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый враг медицины РФ. Скучное выступление Путина
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 февраля
      Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов
      Вєсті.UA
      20:39, 21 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки
      Згадати все
      14:44, 21 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Медицинская реформа в деньгах: сколько заработали врачи

      51 Читати новину українською
      Доходы от реформированной первичной медицины говорят сами за себя
      Доходы от реформированной первичной медицины говорят сами за себя / 24 канал

      Национальная служба здоровья с начала своего запуска перечислила медицинским учреждениям и частным врачам больше 6 миллиардов 100 миллионов гривен за обслуживание пациентов. Журналисты 24 канала проанализировали – в каких регионах Украины активнее всего включились в работу реформированной первичной медицинской помощи и сколько таким образом смогли заработать медики.

      Что такое Национальная служба здоровьяЭто центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий финансовые гарантии медицинского обслуживания населения. Подчинен Кабинету министров Украины. НСЗУ – национальный страховщик. Заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. Контролирует соблюдение условий договоров и делает прямые выплаты учреждениям за предоставленные гражданам услуги.

      Читайте также: Как будет работать e-Health без медкарты и с электронными рецептами

      Как мы считали

      Всю информацию о количестве денег мы взяли на официальном сайте НСЗУ в разделе "Заключенные договора". Там регулярно обновляют данные о том, какие суммы и кому были перечислены из государственного бюджета за лечение украинских пациентов. Мы посчитали за период с июля 2018 года по 14 февраля 2019 года.

      Что мы увидели

      В этой инфографике мы считали общее количество денег, которые получили от Нацслужбы все коммунальные, частные медучреждения и врачи-ФЛП, предоставляющие услуги по первичной медицинской помощи. Увидели, что не все регионы одинаково зарабатывают. Это зависит и от количества медицинских учреждений, и от количества пациентов. За счет этого с отрывом лидирует Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

      Гроші медикам від НСЗУ

      В Киеве медицинские учреждения "первички" заработали больше всего

      Читайте также: Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест

      Проанализировав, как заработали за полгода реформы частные больницы и клиники, увидели другую картину. Самыми активными оказались частные медицинские учреждения Запорожской, Сумской и Днепропетровской областей. А по количеству заработанных денег врачами-ФЛП – абсолютный лидер Львовщина, и догоняет ее Закарпатье. Таким образом, врачи-предприниматели там зарабатывают больше столичных.

      На Львовщине и Закарпатье частные врачи зарабатывают больше киевских

      Заработки врачей-ФЛП после медицинской реформы – материальное свидетельство успеха этой реформы, по крайней мере, для врачей. Пятерка из них уже сегодня получает доход более 100 тысяч гривен в месяц. Да, деньги, поступившие ФЛП-врачам – это не чистая зарплата врача, а весь его доход. Который может быть потрачен на усмотрение врача: на содержание кабинета, оплату услуг наемного персонала, закупку медицинского оборудования, инструментов или лекарств. Но в том числе – и на зарплату самого врача. А получая больше 100 тысяч – можешь позволить себе зарплату значительно большую средней по отрасли (по данным Укрстата в среднем врачи в Украине зарабатывают 7340 гривен, по состоянию на декабрь 2018 года).

      Найуспішніші лікарі-ФОПи

      Частные врачи получают доход более чем в 10 раз больше среднего по отрасли здравоохранения

      Читайте также: Медреформа: почему ее критикуют и что делать пациентам в 2019 году

      blog_ava
      Украинские военные уничтожили танк и укрытие боевиков на Донбассе: мощное видео
      сегодня
      2124
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Деньги Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Публикации Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа Реформы Статьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медицинская реформа в деньгах: сколько заработали врачи
      сегодня , 16:31 Медицинская реформа в деньгах: сколько заработали врачи
      Яніна Ткачук 42
      Луценко проти ЗМІ: як Генпрокуратура закриває рот журналістам
      сегодня , 16:00 Луценко проти ЗМІ: як Генпрокуратура закриває рот журналістам
      Крістіна Бердинських 48
      Заканчивается льготный период растаможки евроблях: что делать дальше
      сегодня , 07:01 Заканчивается льготный период растаможки евроблях: что делать дальше
      Яніна Ткачук 53719
      У Александра Усика отберут чемпионский пояс ради россиянина: подробности
      сегодня , 13:55 У Александра Усика отберут чемпионский пояс ради россиянина: подробности
      643
      Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Челси"
      сегодня , 14:17 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Челси"
      444
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Нетрезвая мать Оксаны Макар подралась в баре, - правозащитница
       19 ноября 2012 , 19:00
      Медики: Эпидемия холеры Украине не угрожает
       16 июня 2011 , 21:03
      Деятельность киевских парковок оказалась секретной: Документ
       29 октября 2018 , 08:29
      Коноплянка получил вторую высшую оценку в матче против россиян – лучшим был только автор победного гола
       11 декабря 2018 , 23:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук