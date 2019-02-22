Медицинская реформа в деньгах: сколько заработали врачи

Национальная служба здоровья с начала своего запуска перечислила медицинским учреждениям и частным врачам больше 6 миллиардов 100 миллионов гривен за обслуживание пациентов. Журналисты 24 канала проанализировали – в каких регионах Украины активнее всего включились в работу реформированной первичной медицинской помощи и сколько таким образом смогли заработать медики.

Что такое Национальная служба здоровьяЭто центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий финансовые гарантии медицинского обслуживания населения. Подчинен Кабинету министров Украины. НСЗУ – национальный страховщик. Заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. Контролирует соблюдение условий договоров и делает прямые выплаты учреждениям за предоставленные гражданам услуги.

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Как мы считали

Всю информацию о количестве денег мы взяли на официальном сайте НСЗУ в разделе "Заключенные договора". Там регулярно обновляют данные о том, какие суммы и кому были перечислены из государственного бюджета за лечение украинских пациентов. Мы посчитали за период с июля 2018 года по 14 февраля 2019 года.

Что мы увидели

В этой инфографике мы считали общее количество денег, которые получили от Нацслужбы все коммунальные, частные медучреждения и врачи-ФЛП, предоставляющие услуги по первичной медицинской помощи. Увидели, что не все регионы одинаково зарабатывают. Это зависит и от количества медицинских учреждений, и от количества пациентов. За счет этого с отрывом лидирует Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

В Киеве медицинские учреждения "первички" заработали больше всего

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Проанализировав, как заработали за полгода реформы частные больницы и клиники, увидели другую картину. Самыми активными оказались частные медицинские учреждения Запорожской, Сумской и Днепропетровской областей. А по количеству заработанных денег врачами-ФЛП – абсолютный лидер Львовщина, и догоняет ее Закарпатье. Таким образом, врачи-предприниматели там зарабатывают больше столичных.

На Львовщине и Закарпатье частные врачи зарабатывают больше киевских

Заработки врачей-ФЛП после медицинской реформы – материальное свидетельство успеха этой реформы, по крайней мере, для врачей. Пятерка из них уже сегодня получает доход более 100 тысяч гривен в месяц. Да, деньги, поступившие ФЛП-врачам – это не чистая зарплата врача, а весь его доход. Который может быть потрачен на усмотрение врача: на содержание кабинета, оплату услуг наемного персонала, закупку медицинского оборудования, инструментов или лекарств. Но в том числе – и на зарплату самого врача. А получая больше 100 тысяч – можешь позволить себе зарплату значительно большую средней по отрасли (по данным Укрстата в среднем врачи в Украине зарабатывают 7340 гривен, по состоянию на декабрь 2018 года).

Частные врачи получают доход более чем в 10 раз больше среднего по отрасли здравоохранения

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