Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

У понеділок, 14 вересня, президент України призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ. Костянтин Гуменюк змінить на посаді Анатолія Казмірчука.

Відповідні укази з'явились на сайті президента України. Про це повідомив заступник керівника ОП Сергій Паліса.

Що відомо про призначення?

Ввечері Володимир Зеленський підписав 2 укази. Документом № 909/2026 президент звільнив Казмірчука Анатолія Петровича з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України. А указом № 908/2026 призначив на цю посаду військового хірурга, полковник медичної служби Костянтина Гуменюка.

Заступник керівника ОП повідомив, що це рішення Зеленський ухвалив разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді – збереження життя та здоров’я українського воїна,

– заявив Паліса.

Відомо, що у 2014 році Гуменюк перебував у зоні АТО та служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95 аеромобільної бригади. У 2017 році став головним хірургом АТО.

У 2018 – 2019 роках він обіймав посаду головного хірурга Операції Об’єднаних сил. Від 2019 року його призначили головним хірургом ЗСУ.

Нагадаємо, 9 вересня ЗМІ писали, що командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький очолить нове угруповання військ "Центр". Воно стане тимчасовим органом управління Сил оборони й відповідатиме за оборону значної частини Донецької області. Водночас Білецький збереже свою чинну посаду.