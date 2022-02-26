Медичні заклади під час війни в Україні будуть фінансуватися безперебійно

Уряд оперативно ухвалив зміни, які забезпечать безперебійне фінансування медичних закладів в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Як зауважили у МОЗ, жодна лікарня в Україні не закрилась. Українські медики працюють і рятують поранених.

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Що змінили в уряді щодо лікарень

Зміни передбачають для медичних закладів в Україні розрахунок фактичної вартості медичних послуг на місяць за всіма пакетами послуг. Він визначається відповідно до Програми медичних гарантій.

Положення договорів щодо внесення електронних даних в ЕСОЗ не застосовується.

Зміни до постанови також передбачають, що запланована та фактична вартість медичних послуг для всіх напрямів Програми медичних гарантій розраховується як 1/12 від загальної ціни договору, починаючи з місяця, коли ввели воєнний стан.

Оплати здійснюватимуться не пізніше місяця, у якому введено воєнний стан.

Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе!

– наголосили у МОЗ.

Пишаємось нашими медиками, які під обстрілами ворогів продовжують надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

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