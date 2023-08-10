Бойовий медик збив дрон-камікадзе: захисники показали емоційне відео

На Сході країни бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою збив ворожий дрон-камікадзе. Він летів просто на евакуаційну машину.

Неймовірну історію порятунку воїнів бригади "Буревій" Гвардії Наступу розповіли в МВС України.

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Бойовий медик збив російський дрон

Під час евакуації пораненого з поля бою російський дрон-камікадзе летів просто на евакуаційне авто. Однак бойовий медик взяв все у свої руки та почав по ньому стріляти.

Російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання – і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших,

– розповіли в МВС.

У підсумку хлопці успішно дісталися до стабпункту, де пораненому надали всю необхідну допомогу.

Захисники показали відео, на якому видно збиту ціль та їхні емоції.

Бойовий медик збив дрон: дивіться відео

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