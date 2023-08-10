Бойовий медик збив дрон-камікадзе: захисники показали емоційне відео
Джерело:МВС
На Сході країни бойовий медик під час евакуації пораненого з поля бою збив ворожий дрон-камікадзе. Він летів просто на евакуаційну машину.
Неймовірну історію порятунку воїнів бригади "Буревій" Гвардії Наступу розповіли в МВС України.
Дивіться також ЗСУ тримають оборону на кількох напрямках і "мінуснули" ЗРК та логістичний хаб ворога, – Генштаб
Бойовий медик збив російський дрон
Під час евакуації пораненого з поля бою російський дрон-камікадзе летів просто на евакуаційне авто. Однак бойовий медик взяв все у свої руки та почав по ньому стріляти.
Російський ударний дрон летів прямо на авто, але гвардієць не розгубився та почав стріляти по ньому. Три влучання – і FPV дрон з бойовим зарядом впав, не долетівши до наших,
– розповіли в МВС.
У підсумку хлопці успішно дісталися до стабпункту, де пораненому надали всю необхідну допомогу.
Захисники показали відео, на якому видно збиту ціль та їхні емоції.
Бойовий медик збив дрон: дивіться відео
Втрати ворога зашкалюють
- З 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 252 200 одиниць особового складу на війні проти України. За минулу добу, 9 серпня, ЗСУ ліквідували 580 окупантів.
- Також зранку 9 серпня наші захисники збили російський гелікоптер і на додачу підбили ще 16 ворожих танків.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що нашим військовим вдалось завдати 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
- Також ЗСУ уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об'єкт росіян.