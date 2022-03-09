Медикаменти, їжа та одяг: до України прибули вже майже 5 тисяч авто з гуманітарною допомогою
Джерело:фейсбук ДПСУ
В Україні вже 14-й день триває повномасштабна війна. Нашій державі намагаються допомагати з усіх сторін.
Гуманітарна допомога надходить з різних країн ЄС ще з другого дня війни. Її кількість невпинно зростає.
Станом на сьогодні прикордонники оформили вже 4 804 автомобілі, якими на територію нашої держави доправляють переважно медикаменти, перев'язувальний матеріал, продукти, засоби гігієни, одяг тощо,
– йдеться у повідомленні.
Допомогу нашим військовослужбовцям, зокрема прикордонникам, надають також українські волонтерські організації, приватні підприємці та вихованці навчальних закладів.
Зазначається, що кожна партія такого вантажу – це не лише суттєва допомога та підтримка для наших воїнів, а й свідчення національної єдності, могутності та незламності духу.
До України прибули вже майже 5 тисяч авто з гуманітарною допомогою / Фото з фейсбуку ДПСУ
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Повний текст допису ДПСУ у Фейсбук: