Медикаменти, їжа та одяг: до України прибули вже майже 5 тисяч авто з гуманітарною допомогою

Гуманітарна допомога надходить з різних країн ЄС ще з другого дня війни. Її кількість невпинно зростає.

Станом на сьогодні прикордонники оформили вже 4 804 автомобілі, якими на територію нашої держави доправляють переважно медикаменти, перев'язувальний матеріал, продукти, засоби гігієни, одяг тощо, – йдеться у повідомленні.

Допомогу нашим військовослужбовцям, зокрема прикордонникам, надають також українські волонтерські організації, приватні підприємці та вихованці навчальних закладів.

Зазначається, що кожна партія такого вантажу – це не лише суттєва допомога та підтримка для наших воїнів, а й свідчення національної єдності, могутності та незламності духу.

До України прибули вже майже 5 тисяч авто з гуманітарною допомогою / Фото з фейсбуку ДПСУ





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