Медики з Ізраїлю виїхали допомагати ЗСУ та мирним жителям
27 лютого 2022 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Sasha Sasha
Медики з Ізраїлю вже виїхали, щоб допомагати ЗСУ та мирним жителям. Ізраїльський народ підтримує Україну.
Зокрема, у Тель-Авіві відбувся мітинг на підтримку України. Люди співали український гімн та "Ще не вмерла Україна".
Зауважте Бельгія надішле Україні 3 тисяч автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів
Країни світу підтримують Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. ЗСУ отримують тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні протиповітряних ракет та тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпаси.
Відправили Україні зброю або у процесі зробити це такі держави:
- Бельгія;
- Канада;
- Чехія;
- Естонія;
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Латвія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Сполучене Королівство;
- США.
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