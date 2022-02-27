Медики з Ізраїлю виїхали допомагати ЗСУ та мирним жителям

Медики з Ізраїлю вже виїхали, щоб допомагати ЗСУ та мирним жителям. Ізраїльський народ підтримує Україну.

Зокрема, у Тель-Авіві відбувся мітинг на підтримку України. Люди співали український гімн та "Ще не вмерла Україна".

Зауважте Бельгія надішле Україні 3 тисяч автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів

Країни світу підтримують Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. ЗСУ отримують тисячі одиниць протитанкової зброї, сотні протиповітряних ракет та тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпаси.

Відправили Україні зброю або у процесі зробити це такі держави:

Бельгія;

Канада;

Чехія;

Естонія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Сполучене Королівство;

США.

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