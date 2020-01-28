Медики розповіли про стан жінки, яка підпалила себе в Одесі

В Одесі ввечері 27 січня трапився моторошний інцидент – жінка підпалила себе просто на одній з центральних вулиць. Постраждалу одразу госпіталізували з серйозними опіками, вона перебуває у реанімації.

Чому жінка підпалила себе?

48-річна жінка вирішила покінчити життя самогубством. Вона вийшла у двір одного з будинків на вулиці Ольгіївській у Приморському районі, кричала, що втомилася жити і хоче померти. Після цього жінка облила себе горючою рідиною і підпалила.

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Сусіди збіглися на крики і загасили вогонь, що охопив жінку. Після цього постражду забрала швидка.

Представник мерії Одеси також розповів, що жінка не є мешканкою Одеси.

У якому стані постраждала?

У міському відділі охорони здоров'я розповіли, що жінка перебуває в реанімації Міського опікового центру, пише "Думська". Лікарі діагностували у неї опіки 30% тіла. Наразі стан постраждалої оцінюється як важкий.

Жінка підпалила себе в Одесі: відео 18+