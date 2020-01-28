Медики розповіли про стан жінки, яка підпалила себе в Одесі
В Одесі ввечері 27 січня трапився моторошний інцидент – жінка підпалила себе просто на одній з центральних вулиць. Постраждалу одразу госпіталізували з серйозними опіками, вона перебуває у реанімації.
Чому жінка підпалила себе?
48-річна жінка вирішила покінчити життя самогубством. Вона вийшла у двір одного з будинків на вулиці Ольгіївській у Приморському районі, кричала, що втомилася жити і хоче померти. Після цього жінка облила себе горючою рідиною і підпалила.
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Сусіди збіглися на крики і загасили вогонь, що охопив жінку. Після цього постражду забрала швидка.
Представник мерії Одеси також розповів, що жінка не є мешканкою Одеси.
У якому стані постраждала?
У міському відділі охорони здоров'я розповіли, що жінка перебуває в реанімації Міського опікового центру, пише "Думська". Лікарі діагностували у неї опіки 30% тіла. Наразі стан постраждалої оцінюється як важкий.
Жінка підпалила себе в Одесі: відео 18+