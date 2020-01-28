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      Медики розповіли про стан жінки, яка підпалила себе в Одесі

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      Жінка, яка підпалила себе в Одесі, перебуває у важкому стані / Ілюстративне фото

      В Одесі ввечері 27 січня трапився моторошний інцидент – жінка підпалила себе просто на одній з центральних вулиць. Постраждалу одразу госпіталізували з серйозними опіками, вона перебуває у реанімації.

      Чому жінка підпалила себе

      48-річна жінка вирішила покінчити життя самогубством. Вона вийшла у двір одного з будинків на вулиці Ольгіївській у Приморському районі, кричала, що втомилася жити і хоче померти. Після цього жінка облила себе горючою рідиною і підпалила.

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      Сусіди збіглися на крики і загасили вогонь, що охопив жінку. Після цього постражду забрала швидка. 

      Представник мерії Одеси також розповів, що жінка не є мешканкою Одеси.

      У якому стані постраждала?

      У міському відділі охорони здоров'я розповіли, що жінка перебуває в реанімації Міського опікового центру, пише "Думська". Лікарі діагностували у неї опіки 30% тіла. Наразі стан постраждалої оцінюється як важкий.

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      20800
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Постраждалі Пожежа Новини Одеси
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