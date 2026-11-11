Мединський заявив, що Росія не має наміру здійснювати жодного обміну територій з Україною

Російська сторона висловилася щодо можливості обміну територіями в межах мирних переговорів з Україною. У Москві заявляють, що не розглядають такий варіант домовленостей.

Про це заявив глава російської делегації Володимир Мединський, передає Clash Report. За його словами, Росія не бачить можливості будь-якого територіального обміну з Україною.

Що Мединський заявив про мирні переговори?

Представник російської делегації також висловився щодо перспектив досягнення миру в Європі.

За його словами, якщо під час переговорів вдасться створити "справедливу систему безпеки", це нібито забезпечить мир у Європі на десятиліття.

Водночас Мединський не уточнив, які саме умови Москва вважає необхідними для створення такої системи безпеки.

Що відомо про обговорення територій в Абу-Дабі?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий день переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі планували присвятити територіальному питанню. За даними Politico, американські посадовці заявляли про певну готовність Києва та Москви до компромісів, однак не уточнювали, про які саме поступки могло йтися.