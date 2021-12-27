Медтовари й комп'ютерну техніку: ООН передала на Донбас 28 тонн гумдопомоги

Організація Об'єднаних Націй 27 грудня через КПВВ "Щастя" доставила на окупований Донбас гуманітарну допомогу. Мешканці окупованих територій таким чином отримали 28 тонн необхідного вантажу.

Зокрема, ООН направила будівельні матеріали, медичні товари та комп’ютерну техніку. Таким чином організація забезпечила підтримку для людей, які постраждали через збройну агресію.

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Гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії,

– повідомляє ДПСУ.



Гумдопомога ООН відправилась на окупований Донбас / Фото Держприкордонслужба

Водночас прикордонники зазначають, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для людей, які хочуть перетнути лінію розмежування, досі блокують окупанти.



ООН передала медичні товари, комп'ютери та інше / Фото Держприкордонслужба



Допомогу передавали через КПВВ "Щастя" / Фото Держприкордонслужба

Ситуація на Донбасі

У жовтні Євросоюз заявляв, що виділить додатково 3,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для жителів Донбасу. Гроші скеровують для того, щоб допомогти постраждалим від російської агресії.

Також у Росії називали нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Тепер окупанти схотіли, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V".

Водночас проросійські бойовики продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. Так, внаслідок їхніх цинічних дій 27 грудня один наш військовий зазнав поранення.

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