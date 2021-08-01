Медузи зникли, а вода тішить: туристи показали кадри з курортної Кирилівки – фото, відео

Пляжі у курортній Кирилівці нарешті очистились після нашестя медуз. Туристи можуть засмагатись та купатись у морі.

Люди діляться фото та відео, на яких видно, що морські пляжі стали придатними для відпочинку. Відпочивальники розповіли, що наразі на курорті можна тихо та спокійно провести відпустку.

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Невелика кількість медуз все ще залишається на пляжі, однак у самому морі їх майже немає.

Це ніщо у порівнянні з тим, що було до цього. Море чисте і ніхто не скаржиться,

– зауважили відпочивальники.

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Після того як медузи просто "захопили" пляжі курорту, деякі бази відпочинку встановили спеціальні бар'єрні сітки в морі. На кадрах видно, що це справді допомогло зменшити кількість тварин.

У Кирилівці очистились пляжі / Скриншоти з відео ютуб-каналі "Земеля", Kirillovka ComUa

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Пляж "Полесянка" 31 липня о 7:00: дивіться відео ютуб-каналу Kirillovka ComUa

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