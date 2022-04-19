Медведчук – боягуз, він дає показання, щоб "вижити", – Подоляк

Підозрюваний у держзраді проросійський політик Віктор Медведчук дає показання правоохоронним органам для того, аби "вижити".

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він вважає, що Медведчук так інтенсивно дає показання, бо хоче жити.

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Це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. У таких людей завжди тільки понти. Сьогодні ми бачимо людину, яка дуже хоче вижити, розуміючи, що він не потрібен ні Росії, ні тим більше Україні,

– сказав Подоляк.

Також він сказав, що важливо отримати конкретні юридично зафіксовані показання Медведчука щодо того, чому, як і завдяки кому саме він зміг стати олігархом в Україні після того, як був вже на дні з 2015 року.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук виступив із проханням до Президента України Володимира Зеленського та свого кума президента Росії Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Водночас реакції Росії на це прохання досі немає.

Михайло Подоляк також заявляв, що це єдина пропозиція, на яку може погодитись Україна – обмін Маріуполя на Медведчука.

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