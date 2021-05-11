Медведчук і Козак ухилятимуться від отримання підозри всіма можливими засобами, – Чумак

Генеральна прокурорка 11 травня підписала підозри депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. Але нардепи будуть всіляко намагатися ухилитися від її отримання.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив колишній заступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак. За його словами, є чимало випадків, коли підозру особам неможливо було вручити в день підписання.
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Він пригадав практику, спеціальні категорії осіб обирають відповідну тактику ухиляння від отримання підозри. Вони унеможливлюють її вручення саме в день, коли було підписано.
"Це один зі способів захисту. Мені здається, що будь-якими можливими засобами вони (Медведчук і Козак – 24 канал) ухилятимуться від отримання підозри", – зазначив ексзаступник генпрокурора Рябошапки.
Є проблема, – Чумак про вручення підозри Медведчуку й Козаку
Віктор Чумак розповів, проблема полягає в тому, що є декілька різночитань – суди по-різному застосовують статті 481 і 278 щодо вручення і складання підозри. В загальних правилах письмове повідомлення про підозру здійснюється в день її підписання.
Одні суди кажуть, що це має особисто здійснити генеральний прокурор, інші – може бути здійснено інакшою особою, за дорученням очільника Офісу генпрокурора. Але є різна судова практика,
– зауважив він.
На думку ексзаступника генпрокурора, найкраще, щоб Медведчуку і Козаку було повідомлено про підозру сьогодні, 11 травня. Адже депутати належать до особливої категорії осіб щодо порядку вручення підозри. І тоді не буде різночитання.
"Інакше, я не знаю, як будуть поводитися судді відповідного суду. Це не Антикорупційний суд, а загальні суди. Не знаю, до якої юрисдикції належатиме саме ця справа. Найімовірніше, до Печерського суду", – пояснив він.
І додав, якщо Медведчуку й Козаку таки вручать підозру, їх мають доставити до суду. Тому що повинно відбутися клопотання слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу.
Віктор Чумак про оголошення підозри Медведчуку й Козаку: відео
Підписання підозри і обшуки в будинку Медведчука: головне
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру депутатам від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.
- До того ж контррозвідка Служби безпеки України прийшла в будинок Медведчука з обшуками. Втім охорона нардепа викликала адвокатів і пробує переконати силовиків у тому, що проросійського політика немає вдома.
- СБУ також проводить обшуки й в приміщенні партії ОПЗЖ та офісі громадської організації "Український вибір".