Кінець історії: Медведчук не оскаржував рішення суду, яким дозволили "Справу Василя Стуса"

Проросійський політик Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Колишньому "адвокату" українського поета не вдалося ані заборонити книгу про дисидента, ані вилучити з неї частину тексту.
Джерело:фейсбук Вахтанга Кіпіані
Автор книги Вахтанг Кіпіані у мережі повідомив, що "іменем України поставлено крапку у справі".
Раніше Кіпіані виграв справу проти Медведчука
Медведчук не оскаржував рішення суду
Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса",
– повідомив Кіпіані.
За його словами, лояльний КДБ ексадвокат Василя Стуса не отримав бажаного – ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином.
Автор книги подякував адвокатам та правозахисникам за їхню роботу, а також видавництву Vivat, "яке не тільки видає чудові книги, але й має бійцівські здібності".
Кіпіані додав, що попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.
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Медведчук проти Стуса: коротко
- Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані написав книгу "Справа Василя Стуса". У ній є інформація про суд над поетом та дисидентом. Адвокатом Василя Стуса був Віктор Медведчук, тому в книзі згадується і його ім'я.
- Віктор Медведчук подав до суду, мовляв, окремі уривки з книги ображали його честь та гідність.
- У жовтні 2020 року Дарницький районний суд Києва вирішив заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
- Після цього видавництво оголосило про новий наклад книги. Тоді книгу розкупили за лічені години, а Vivat вирішило надрукувати ще один наклад.
- 19 березня суд задовольнив апеляцію Вахтанга Кіпіані та видавництва – зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".