Медведчук підтверджує версії слідства щодо Порошенка, – СБУ

Віктор Медведчук дав свідчення в СБУ, які підтверджують, що колишній резидент Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.

Медведчук почав давати покази в СБУ

Про це в ефірі спільного мовлення заявив голова СБУ Іван Баканов, передає 24 канал. За його словами, раніше Віктор Медведчук звинувачував СБУ в заангажованості та називав усі підозри необґрунтованими, але тепер риторика змінилася.

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Він вже сам розповідає про деталі цієї схеми. То ж ми впевнено просуваємося разом зі слідством у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І я вважаю, що ми зможемо довести їх до логічного завершення, бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин,

– розповів Баканов.

Свідчення Медведчука проти Порошенка

Він зазначив, що фактично Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала СБУ та, на підставі яких вручалася підозра, як і Медведчуку, так і Порошенку, а саме у державній зраді та фінансуванні тероризму.

"Я хотів би нагадати, що ми разом Генеральним прокурором кілька разів виходили на пресконференцію. Загалом мова йшла про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, а це по факту – фінансування тероризму, а також друга частина про привласнення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", – пояснив Баканов.

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На думку голови СБУ, Медведчук надав надважливі свідчення, особливо про роль колишнього Президента України Петра Порошенка. Він в першу чергу підтвердив, що експрезидент використовував його зв'язки з керівництвом Росії, щоб організувати певні бізнесові схеми.

І вони точно були не на користь України. Навпаки, економіка та безпека держави зазнала прямих збитків внаслідок таких дій і цьому сприяли різноманітні високопосадовці від міністрів до голови НБУ. На мою думку, найбільший цинізм у тому, що владна вертикаль у 2014 – 2015 році працювала проти України,

– додав Баканов.

Він також нагадав, що Віктор Медведчук фігурує в іншій справі через антиукраїнський проєкт "Промінь" – це лише один з трьох епізодів кримінальної справи, в яких його звинувачують. Цю справу скоро передадуть до суду.

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