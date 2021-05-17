Медведчук – політична невдаха, – Казанський про "невдалу ставку Росії"

Віктор Медведчук насправді не є гарним інструментом Росії в Україні. Він навпаки відлякує українців яскравою проросійською позицією та зв'язками з Володимиром Путіним.

Ба більше, усі проєкти Медведчука – провальні. Про це розповів журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський в ефірі програми "Між іншим".

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"Усі проєкти, за які брався Медведчук, провалювалися. До "Українського вибору" був ще абсолютно курйозний блок "Не так", який набрав нікчемні результати та провалився", – сказав Казанський.

Медведчук не є ефективним інструментом, він – політичний невдаха,

– наголосив журналіст.

ОПЗЖ мала б шанс, якби не кум Путіна, – Казанський

Він також зауважив, що "Опозиційна платформа – За життя" мала б шанс на більшу популярність, якби не сам Медведчук. За словами Казанського, саме він "поховав" перспективу ОПЗЖ. Так вважають навіть багато проросійських політиків.

"Якби такого явного російського агента не було – можливо, ОПЗЖ могла б рости як незрозуміла партія. Медведчук розставив всі крапки над "і". Я вважаю, що це дуже невдала ставка Росії", – запевнив Казанський.

Також він зауважив, що Медведчук як людина просто не подобається електорату. "Навіть політики з проросійського флангу зазначають, що абсолютно ніхто не вийшов на підтримку заблокованих телеканалів чи Медведчука у суді". – сказав Казанський.

Справа Медведчука: коротко