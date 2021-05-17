Медведчук – політична невдаха, – Казанський про "невдалу ставку Росії"

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Віктор Медведчук насправді не є гарним інструментом Росії в Україні. Він навпаки відлякує українців яскравою проросійською позицією та зв'язками з Володимиром Путіним.

Джерело:

24 канал

Ба більше, усі проєкти Медведчука – провальні. Про це розповів журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський в ефірі програми "Між іншим".

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"Усі проєкти, за які брався Медведчук, провалювалися. До "Українського вибору" був ще абсолютно курйозний блок "Не так", який набрав нікчемні результати та провалився", – сказав Казанський.

Медведчук не є ефективним інструментом, він – політичний невдаха,
– наголосив журналіст.

ОПЗЖ мала б шанс, якби не кум Путіна, – Казанський

Він також зауважив, що "Опозиційна платформа – За життя" мала б шанс на більшу популярність, якби не сам Медведчук. За словами Казанського, саме він "поховав" перспективу ОПЗЖ. Так вважають навіть багато проросійських політиків.

"Якби такого явного російського агента не було  можливо, ОПЗЖ могла б рости як незрозуміла партія. Медведчук розставив всі крапки над "і". Я вважаю, що це дуже невдала ставка Росії", – запевнив Казанський.

Також він зауважив, що Медведчук як людина просто не подобається електорату. "Навіть політики з проросійського флангу зазначають, що абсолютно ніхто не вийшов на підтримку заблокованих телеканалів чи Медведчука у суді". – сказав Казанський.

Справа Медведчука: коротко

  • Медведчуку вручили підозру у державній зраді. Також його прив'язують до замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • Напередодні у будинку Медведчука провели обшуки.
  • Проросійському нардепу обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
  • Також на Медведчука одягли електронний браслет.
  • До слова, разом з ним аналогічну підозру вручили і його колезі – Тарасові Козаку.