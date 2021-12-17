Медведчук пояснив, за які гроші ремонтує свій розкішний маєток у Пущі-Водиці

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко перебувають під санкціями. Політик прокоментував, за які кошти ремонтує свій розкішний маєток у Пущі-Водиці.

Інформацію про ремонт раніше поширили розслідувачі. 17 грудня народний депутат прокоментував свій ремонт.

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Віктор Медведчук сказав, щоб журналістка відкрила його декларацію: "Подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих у відповідності з діючим законодавством".

І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію – 24 канал), дивитесь – і питань у вас не буде,

– зазначив політик.

Він пояснив, що все "відбувається у відповідності з законом".

Медведчук мав подати зміни у декларацію

Заступник голови громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Сергій Миткалик заявив, – якщо б Віктор Медведчук витрачав власну готівку, то мав протягом 10 днів внести інформацію про суттєві зміни майнового стану в декларацію. Саме так він мав повідомити про те, що витратив готівку на ремонт маєтку.

Ремонт – це видаток. Якщо Віктор Медведчук з власної кишені платив за щось одним платежем більше 113 тисяч гривень у 2021 році, то зобов'язаний подати суттєві зміни до майнового стану,

– пояснив Миткалик.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що жодні санкції в будь-якій країні не стосуються готівки.

Тому Медведчук (Віктор – 24 канал) може вільно користуватися готівковими коштами на власний розсуд. За будь-які послуги можна розрахуватися "кешем",

– пояснив Фурса.

Проте змін у декларації, зокрема у майновому стані політика не з'явилось. Згідно з останнім документом, поданим 27 березня 2021 року, Віктор Медведчук готівкою має 85 тисяч доларів, а його дружина Оксана Марченко – 1,4 мільйона євро.

Що відомо про ремонт будинку Віктора Медведчука

11 листопада 2021 року журналісти оприлюднили розслідування, у якому розповідали про ремонт маєтку Віктора Медведчука. Зокрема мовиться про його маєток в Пущі-Водиці.

Там мовилось, що підсанкційний народний депутат продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку в Пущі-Водиці. Загалом маєток має 4 поверхи та один цокольний. Також там є два ліфти – службовий та для мешканців, а також понад сотня приміщень різного призначення.

Окрім того, будинок має секретну кімнату, масажні, кімнати для шуб, сауну, хамам, кімнату відпочинку і басейн у понад 18 метрів.

Санкції проти Віктора Медведчука ввели у лютому 2021 року. Тоді їх запровадила Рада національної безпеки й оборони. Детальніше про обмеження читайте тут.

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