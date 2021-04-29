Медведчук і Сурков обговорювали політтехнолога, який працював з Тимошенко: запис розмови

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З'явилися записи можливої розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. На ньому політики обговорюють російського політтехнолога Олексія Ситникова.

Джерело:

24 канал

На записі, який є у розпорядженні 24 каналу, Медведчук запитує Суркова, чи той знає Ситникова.

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Що Медведчук та Сурков говорили про Ситникова

Ти знаєш Олексія Ситника? Або Ситникова? Ну політолог, політтехнолог,
– запитав кум Путіна.

Сурков відповів, що знає, однак вони давно не бачилися. А також додав, що Ситников – "дорогоовартісний технолог". "Більше розмов, ніж толку, зразу тобі скажу", – сказав радник глави Кремля.

Він заявив, що Ситников доволі авторитетна людина у Росії, однак "справді видатних досягнень у нього не було".

Політтехнолог працював з Тимошенко

Радник президента Росії додав, що цей політтехнолог працював з Юлією Тимошенко. Медведчук відзначив, що знає про це, ба більше – він свого часу навіть зустрічався з Ситниковим.

Він (Ситников – 24 канал) сам з нею (Тимошенко – 24 канал) досі на контакті прямому і досі її якось обслуговує,
– наголосив Сурков.

Та уточнив, що не знає, які у них тепер відносини. На завершення Медведчук пообіцяв згодом розповісти, чому він цікавився політтехнологом.

До теми Злита розмова Медведчука та Суркова: політики говорили про ТКГ

Зверніть увагу! Віктор Медведчук та радник президента Росії Владислав Сурков у 2014 році, ймовірно, провели телефонну розмову. Під час неї політики також обговорили ТКГ, обурення України через необхідність ведення перемовин з бойовиками. Крім того, нардеп від ОПЗЖ телефонував Петрові Порошенку, однак той не відповів.

Ймовірна розмова Суркова та Медведчука: відео

 