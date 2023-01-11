Без шансу оскарження в судах: коли Рада поставить крапку у позбавленні громадянства Медведчука

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених в Україні партій. Серед них і кум Путіна, зрадник України – Віктор Медведчук.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що позбавлення громадянства відбудеться у конституційний спосіб, а відтак рішення не підлягатиме оскарженню в судах.

Увага Не останні такі рішення, – Зеленський про позбавлення громадянства Медведчука і компанії

Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам'ятаємо і нікому нічого не пробачимо,

– зазначив Арахамія.

Він додав, що ця історія обов'язково матиме продовження. Все відбудеться згідно з законом і Конституції України.

Медведчука та його посіпак безповоротно позбавлять українського громадянства

Зауважимо, що Арахамія не назвав імена депутатів. Водночас 10 січня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Указ уже в Раді

Нардепи Медведчук, Козак і Кузьмін є членами фракції ОПЗЖ, Деркач є позафракційним нардепом. Кузьмін і Деркач оголошені в розшук з а підозрою в держзраді. Козак виїхав з України до початку повномасштабної війни, кума Путіна Медведчука передали Росії в обмін на українських полонених.

Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що указ президента про втрату громадянства народним депутатом Віктором Медведчуком і іншими вже у Верховній Раді. Він наголосив, що "розгляд позбавлення їх повноважень буде невідкладним".