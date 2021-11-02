У Медведчука закінчується термін домашнього арешту: що вимагатимуть прокурори

Домашній арешт проросійського нардепа Віктора Медведчука у справі про держзраду закінчився. В Офісі генпрокурора пояснили: щодо кума Володимира Путіна проситимуть про особисте зобов'язання з покладенням на нього певних обов'язків.

У Печерському районному суді Києва 2 листопада розглядають справу проросійського політика Віктора Медведчука.

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Термін домашнього арешту Медведчука закінчився

Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу Медведчуку, якого підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Однак термін у 6 місяців перебування кума Путіна під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, а його подальше продовження є неможливим.

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків,

– пояснили в Офісі генпрокурора.

Обов'язки, які проситимуть накласти на Медведчука

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Під домашнім арештом Медведчук продовжить перебувати, однак за іншим кримінальним провадженням. Воно стосується кримінальної справи за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності . Проросійського нардепа обвинувачують у незаконних схемах купівлі вугілля у бойовиків. Через це кум Путіна перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня.

Текст допису Офіс генпрокурора

Роз'яснення щодо обрання запобіжного заходу народному депутатові України

Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.

Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим.

Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів.

Серед обов'язків, які проситимуть покласти на підозрюваного парламентаря прокурори:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що підозрюваний народний депутат наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом у іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності