Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси

Ютуб-сторінки телеканалів ZIK, "112 Україна", NewsOne, які раніше потрапили під заборону РНБО, частково перестали працювати в Україні. Зранку 24 квітня перегляд профілів в ютубі заборонених каналів став недоступним.

Цікаво, що пошук знаходить канали ZIK, "112 Україна", NewsOne, але перейти на головну сторінку вже не виходить. Водночас окремі відео все ще можна вільно переглядати.

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Після переходу з трансляції на головну сторінку ZIK, "112 Україна" та NewsOne з'являється помилка та підпис "Цей канал недоступний у вашій країні". Це означає, що обмеження є лише регіональними та поширюються виключно на територію України.

Пізніше й окремі відео на медведчуківських ютуб-каналах стали недоступними. Спільнота пояснює це тим, що відео заблокували через скаргу.

Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду,

– мовиться у повідомленні.

До слова, раніше Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати на ресурсі медведчуківські канали. Тоді відеохостинг не дав відповіді українській стороні.



Головна сторінка NewsOne на ютубі недоступна / Скриншот 24 каналу

Блокування медведчуківських каналів