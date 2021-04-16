Медведчуківський "Перший незалежний" акредитували в Раді: фотодоказ

Журналістів каналу "Перший незалежний" помітили у Верховній Раді. Ймовірно, вони отримали акредитацію, попри те, що інші медвечуківські канали заблоковані та не мають доступу до парламенту.

Так, з'явились фото, на яких журналісти каналу перебувають у стінах Ради. Ба більше, вони вже ходять туди кілька днів.

До теми В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал

Перед тим про акредитацію "Першого незалежного" писали у ЗМІ. Наприклад, про те, що журналісти нового медведчуківського каналу вже працюють у кулуарах парламенту стверджувала "Страна".

24 канал вже надіслав запит у Раду щодо достовірності інформації про акредитацію "Першого незалежного". Очікуємо відповідь.



Журналісти "Першого незалежного" у Раді / Фото 24 каналу

"Перший незалежний" у Раді, дивіться відео:

Що відомо про "Перший незалежний"

Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" створили новий "Перший незалежний". Він почав мовити 26 лютого.

Щоправда, канал пробув в ефірі лише годину, адже його почали блокувати провайдери.

Згодом СБУ надіслала Нацраді попередження через "Перший незалежний", бо це ЗМІ може становити загрозу інформаційній безпеці України.

Блокування попередніх медведчуківських каналів

Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення.

Рада забрала акредитацію у журналістів цих телеканалів.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу