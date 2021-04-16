Медведчуківський "Перший незалежний" акредитували в Раді: фотодоказ

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Журналістів каналу "Перший незалежний" помітили у Верховній Раді. Ймовірно, вони отримали акредитацію, попри те, що інші медвечуківські канали заблоковані та не мають доступу до парламенту.

Джерело:

24 канал

Так, з'явились фото, на яких журналісти каналу перебувають у стінах Ради. Ба більше, вони вже ходять туди кілька днів.

До теми В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал

Перед тим про акредитацію "Першого незалежного" писали у ЗМІ. Наприклад, про те, що журналісти нового медведчуківського каналу вже працюють у кулуарах парламенту стверджувала "Страна".

Важливо! 24 канал вже надіслав запит у Раду щодо достовірності інформації про акредитацію "Першого незалежного". Очікуємо відповідь.


Журналісти "Першого незалежного" у Раді / Фото 24 каналу

"Перший незалежний" у Раді, дивіться відео:

Що відомо про "Перший незалежний"

  • Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" створили новий "Перший незалежний". Він почав мовити 26 лютого.
  • Щоправда, канал пробув в ефірі лише годину, адже його почали блокувати провайдери.
  • Згодом СБУ надіслала Нацраді попередження через "Перший незалежний", бо це ЗМІ може становити загрозу інформаційній безпеці України.

Блокування попередніх медведчуківських каналів


Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу