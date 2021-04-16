Медведчуківський "Перший незалежний" акредитували в Раді: фотодоказ

Журналістів каналу "Перший незалежний" помітили у Верховній Раді. Ймовірно, вони отримали акредитацію, попри те, що інші медвечуківські канали заблоковані та не мають доступу до парламенту.
Джерело:24 канал
Так, з'явились фото, на яких журналісти каналу перебувають у стінах Ради. Ба більше, вони вже ходять туди кілька днів.
До теми В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал
Перед тим про акредитацію "Першого незалежного" писали у ЗМІ. Наприклад, про те, що журналісти нового медведчуківського каналу вже працюють у кулуарах парламенту стверджувала "Страна".Важливо! 24 канал вже надіслав запит у Раду щодо достовірності інформації про акредитацію "Першого незалежного". Очікуємо відповідь.
Журналісти "Першого незалежного" у Раді / Фото 24 каналу
"Перший незалежний" у Раді, дивіться відео:
Що відомо про "Перший незалежний"
- Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" створили новий "Перший незалежний". Він почав мовити 26 лютого.
- Щоправда, канал пробув в ефірі лише годину, адже його почали блокувати провайдери.
- Згодом СБУ надіслала Нацраді попередження через "Перший незалежний", бо це ЗМІ може становити загрозу інформаційній безпеці України.
Блокування попередніх медведчуківських каналів
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення.
- Рада забрала акредитацію у журналістів цих телеканалів.