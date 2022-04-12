Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, – Подоляк

СБУ в ході спецоперації затримали кума Путіна Віктора Медведчука. Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер треба сховатися у в’язниці, щоб вижити.

Подоляк наголосив, що "сховатися" куму Путіна треба з гарантованим багаторічним тюремним строком.

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За словами Подоляка, у Росії Віктора Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.

Додамо, що ще на початку повномасштабної війни Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям співробітників СБУ його вдалося знайти та затримати. Зеленський повідомив, що Медведчука затримали завдяки вдалій спецоперації СБУ.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді в так званій "вугільній справі" та у фінансуванні тероризму. Суд раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але, коли Росія почала війну проти України, він втік. 18 березня суд Львова обрав новий запобіжний захід Медведчуку – тримання під вартою.

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