Хамство на адресу Дуди: Медведєв наговорив дурні через бажання Польщі розмістити ядерну зброю

Експрезидента та заступника голови радбезу Росії Дмітрія Медведєва знову "поплавило". Цього разу він вирішив розкинутися образами та погрозами у бік польського уряду через намір Варшави розмістити у себе ядерну зброю на тлі того, що такий же процес Росія проводить у Білорусі.

Відповідну заяву Дмітрій Медведєв опублікував у своїх соцмережах, повідомляє 24 Канал. За його словами, ядерна зброя точно буде застосована і блазень Путіна навіть бачить у цьому переваги.

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Новий потік свідомості Медведєва

Не будемо вгадувати, під дією яких речовин Дмітрій Медведєв видав нову заяву, але заявив він наступне. За словами експрезидента країни-терориста, Польщею керують "патентовані дегенерати". Тому блазень Путіна переконаний, що бажання Варшави розмістити у себе ядерну зброю матиме лише один наслідок – вона нібито буде застосована.

Але є в цьому позитивна сторона. Зникнуть усі Дуди, Моравецькі, Качинські та інша нечисть. Ну й інші зникнуть, на жаль,

– заявив Медведєв.

Також посіпака Путіна каже, що у випадку розміщення ядерної зброї у Польщі, нею керуватимуть "заокеанські маразматики".

Чому Польща хоче розмістити ядерну зброю

У березні 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі. Приводом для цього він назвав те, що Велика Британія вирішила надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном. У травні міністри оборони Росії та Білорусі підписали відповідний договір.

Крім тактичної ядерної зброї Росія планує розмістити в Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

У червні Путін вже встиг заявити про те, що зброю доставили у Білорусь. Однак станом на 20 червня 2023 року, за словами керівника ГУР МО Кирила Буданова ядерної зброї у Білорусі немає.

Хоч самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко полюбляє ядерні погрози і заяви про "удари по центрах ухвалення рішень", контроль за ядерним озброєнням залишатиметься за Росією.

У відповідь на такі дії росіян, польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що його країна хоче приєднатись до програми ядерного обміну серед країн НАТО аби розмістити у себе ядерну зброю США.