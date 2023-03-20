"Хоче видаватися адекватним": Путін використовує Медведєва в ролі "страшної подружки"
Увесь світ обговорює рішення про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна. Колишній президент Росії та відомий поціновувач алкогольних напоїв Дмітрій Медведєв набрався сміливості і вирішив захистити свого царя, погрожуючи країнам НАТО гіперзвуковими ракетами "Онікс".
Такого політика в Росії тримають винятково, аби той вигідно відтіняв Путіна, мовляв, там є хтось гірший за нього. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.
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"Зрозуміло, що він алкоголік, гадаю, там навіть без кокаїну не обходиться, тому що на самій горілці таку дику маячню верзти складнувато", – іронічно зауважив політолог.
Хороший фон для Путіна
Менше з тим Путін дозволяє йому подібні висловлювання, бо в Медведєва, на думку Ейдмана, в російській політичній системі є визначена роль – "страшна подружка Путіна".
Він потрібен, аби на його фоні Путін більш вигідно виділявся, здавався вищим, розумнішим, адекватнішим.
Було б складно знайти людину, яка у всіх сенсах є гіршою за Путіна, навіть зовнішньо, я вже не кажу про інтелект і про відсутність почуття міри у всьому,
– додав Ейдман.
Він переконаний, що саме тому Медведєва випускають на арену, де він біснується, кричить. За логікою Кремля західні еліти мають дивитися на нього і говорити: "А Путін все-таки нічого, не такий вже й звір, от Медведєв прийде до влади і буде гірше, нам не варто намагатися якось відсторонити Путіна, бо Медведєв прийде і буде ще гірше".
В Медведєва вчергове зірвало дах: нова порція погроз
- Телеграм-канал експрезидента Росії Медведєва інформує про те, що рішення про ордер на арешт Путіна стало для нього "справжньою трагедією".
- Він також заявив, що західні інституції віджили своє, бо зараз вони "особливо заангажовані" англосаксонськими групами, чого, звісно, ж не скажеш про політичну систему Росії. Бо що можна сказати про те, чого нема.
- Не довго думаючи путінський посіпака вирішив пригрозити суддям Міжнародного кримінального суду застосуванням гіперзвукової ракети типу "Онікс".