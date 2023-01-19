Скаже, що його змусили, – Подоляк про дії Медведєва після поразки Росії

Дмітрій Медведєв періодично погрожує Україні ядерною зброєю. Однак те, що в Росії є ядерний потенціал — не означає, що вона може захоплювати території та вбивати людей.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України. Він переконаний, що після російської поразки Медведєв удаватиме, що його змушували говорити те, про що він зараз заявляє.

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В очікуванні засідання "Рамштайн" Дмітрій Мєдвєдєв вчергове заговорив про ядерні погрози.

Коли Росія програє, Медведєв першим буде давати свідчення, що він під примусом сидів. Ці тексти та погрози писати якісь незнайомі йому люди. Він, як юрист, швидко знайде формулу, чому він тут ні до чого,

– зауважив Подоляк.

Медведєв буде оправдовуватись

За словами політика, Медведєв може сказати, що він перебував довгий час під впливом певних стимуляторів. Згодом дасть свою кров для аналізу, і з'ясується, що він десятиліттями перебував під впливом "дивних, ілюзорних" стимуляторів. Між тим він переконуватиме усіх, що його руки нічого не писали.

Подоляк підкреслив, що аргументи Медведєва виглядають, як мінімум, дивно. За словами Медведєва, росіяни зайшли до іншої країни вбивати людей. Однак з'ясувалося, що на відміну від інших країн, Україна вміє давати відсіч і бити дуже боляче, і росіяни можуть програти цю війну.

Повне інтерв'ю Подоляка: дивитись відео

Погрози Медведєва

Попри те, що Росія в десятки разів більше зброї накопичила, вони не шкодують своїх людей, бо їм взагалі немає різниці, хто ті люди, Україна може виграти цю війну, не рахуючись із класичною математикою. Єдиний аргумент Медведєва – те, що вони мають ядерну зброю,

– підкреслив радник голови ОП.

Подоляк акцентував, що цим Мєдвєдєв говорить світу, що будь-яка країна з ядерною зброєю має право зайти будь-куди, вбивати будь-кого у великій кількості, нищити цивільну інфраструктуру і не нести за це відповідальності.

Подоляк переконаний, що це повністю нівелює каркас глобальної безпеки, який був напрацьований після Другої світової війни. Політик припускає, що понад дві сотні країн не хочуть жити в такому світі, де 5, 6 чи 7 країн будуть мати пріоритетне право тебе вбити.

"Треба ставитися до росіян, як до людей з певним дефіцитом інтелектуальних спроможностей, і тоді все стає на свої місця. Не треба аналізувати, там немає логіки, це достатньо примітивні люди. Це виродження російської цивілізації, остаточне і безповоротне", – резюмував Подоляк.

Погрози Медведєва: останнє