У Росії лютують через 18-ий пакет санкцій та погрожують потужними ударами по Києву

18 липня Рада ЄС ухвалила 18 пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнуться російських банків, нафтопроводів "Північний потік", нафти і технологій для безпілотників. Єдність союзників України неабияк розлютила Кремль.

Заступник глави Радбезу Росії Дмітрій Медведєв у своєму традиційно хамському і цинічному стилі відреагував на новий пакет санкцій, передає 24 Канал.

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Як Медведєв прокоментував 18-ий пакет санкцій від ЄС?

Так, у телеграмі Медведєв написав, що, мовляв, 18-ий пакет санкцій, як і попередні, не здатний змінити позицію Росії. Він запевнив, що економіка країни-агресора вистоїть, а Кремль не відмовиться від атак на Україну.

Російський чиновник пригрозив, що удари по об'єктах нашої держави, зокрема Києву, "завдаватимуться зі зростаючою силою".

Крім того, він закликав росіян "вчитися ненавидіти європейців так сильно, як вміли їхні предки".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на черговий "словесний розлад" Медведєва.

Альтернативи "іранському сценарію" з подальшим добровільним відділенням від Росії певних регіонів з тюркською спільнотою, схоже, для Росії не існує,

– заявив посадовець.

Нагадаємо, що у Держдепі США заявили, що Трамп відкритий до дипломатії, але залишається реалістом. Там натякнули, що він діятиме так само рішуче щодо Росії, як і повівся щодо Ірану.