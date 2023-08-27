"Байден – заручник України": Медведєв заплутався у методичках і видав чергову маячню

У Росії ніяк не можуть визначитися з методичками. Якщо раніше говорили, що Україна під "ручним керуванням" США, то зараз риторика інакша. Кажуть, що Байден став заручником нашої держави.

З такою заявою виступив Дмітрій Медведєв. Він вирішив висловити сумнів в інтелектуальних можливостях президента США Джо Байдена, передає 24 Канал.

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Став заручником України

За словами Медведєва, лідер Сполучених Штатів через свою багаторічну зовнішню політику буцімто заглибився в "український розлад". І що внаслідок цього він, з якогось дива, став заручником Києва.

Цією думкою колишній маріонетковий президент Росії поділився під час інтерв'ю. Спілкуючись з журналістами пропагандистського каналу, Медведєв вирішив поринути в ностальгію. Він пригадував часи, коли Сполученими Штатами керував Барак Обама.

З точки зору деякого прагматизму, то його у Барака було в рази більше, ніж у Байдена. Це пов'язано, скажімо прямо, з інтелектуальними здібностями, які в Обами вищі. А друге, це глибоке занурення Байдена в український розклад. Це можна вважати просто ганьбою для такої великої, навіть величезної країни, як Сполучені Штати,

– наполягає на своєму Медведєв.

Вечір спогадів набирав обертів. Медведєв пригадав, коли Джо Байден був віцепрезидентом. Мовляв, у той час він давав владі України "дурні інструкції". Ба більше, відправив до нашої держави свого сина Хамера, щоб останній собі "заробив там грошей".

Тому Джо Байден залучений до України ментально, політично та економічно. І це, окрім, як я сказав, інтелектуальних здібностей, призвело до того, що він став фактично заручником. І це досить трагічно як для США, так і для України,

– не міг зупинитися він.

Звернімо увагу, що Медведєв відомий своїми опальними заявами. На цьому не заспокоювався сам Медведєв. Він розсипався звинуваченнями у сторону України. За його словами, наша держава сама обстрілює свої міста. Опальний політик додав, що "українські провокації, включаючи обстріли міст і мостів, не мають ефекту". Правда, він чомусь вирішив не уточнювати, що він має на увазі.