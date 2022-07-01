Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни

Росія все частіше шукає причини, щоб розпочати війни проти інших країн. Тепер до таки причин там вирішили зарахувати й запровадження санкцій.

Російські політики часто погрожують іншим країнам. Раніше таким займався Володимир Жириновський, але він вже помер. Тепер же таким глашатаєм Кремля став Дмитро Мєдвєдєв. Після того, як він "потримав президентське крісло" для російського диктатора Володимира Путіна, йому довірили символічну роль – зробили заступником голови ради безпеки Росії. Особливих повноважень це не передбачає, тому і займається Медведєв мракобіссям в соцмережах та на різноманітних виступах.

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Саме під час одного з таких виступів в Санкт-Петербурзі російський політик вирішив вдатися до чергового залякування. Цього разу погрози війною стосувалися тих, хто наважився ввести санкції проти Росії. Після початку війни проти України саме Росія стала країною з рекордною кількістю накладених обмежень.

Відтак санкцій проти Росії Медведєв назвав "оголошення економічної війни".

"Хотів би ще раз зауважити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані і як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli. У відповідь на них держава має право на індивідуальну та колективну самооборону", – переконаний Медведєв.

Саме casus belli є формальним приводом для початку війни однієї країни проти іншої. Однак, як показала практика на Росії, для початку війни цій країні навіть не треба і цього. І війну проти України вони розпочали без жодних на те причин, не обтяжуючи себе навіть цим. Правда, і війну війною визнати побоялися, назвавши це "спеціальною військовою операцією".

Та якщо у 2022 році Росія хоча б заявила про початок воєнних дій проти України, то з 2014 року воювала тут під "прикриттям" "ополченців", не наважуючись на відкрите протистояння.

Як Медвєдєв постійно погрожує всім війною

Чергова погроза від Дмитра Мєдвєдєва – не перша за останній час. Він все більше намагається залякувати Україну та світ. При цьому не лише війною, але й використанням ядерної зброї.

Нібито її Росія може застосувати, якщо буде загроза її "територіальної цілісності". При цьому до території Росії він відніс і тимчасово окупований Крим. Відтак якщо Україна вступить в НАТО і вирішить повернути Крим, це може призвести до початку третьої світової війни.

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