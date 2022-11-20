Хоч армія втекла з Херсона, він продовжує "брати" Київ: новий абсурд від Медведєва

Заступник голови російського радбезу та експрезидент країни Дмітрій Медведєв видав нову порцію абсурду. Посіпака Путіна не полишає мрій про захоплення Києва.

Нова порція божевілля з'явилася у телеграм-каналі Медведєва, повідомляє 24 канал. Заступник голови російського радбезу вирішив "пояснити", що Київ нібито є "російським містом".

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Що там знову наговорив Медвєдєв

Посіпаку Путіна обурив той факт, що в Україні не приховують прагнення повернути тимчасово окупований Крим, зокрема і військовим шляхом. То ж він вирішив знову "взяти" Київ, не дивлячись на те, що окупанти день за днем втрачають захоплені території, наприклад Херсон – єдиний обласний центр, який росіяни змогли захопити з початком повномасштабного вторгнення.

Нешановний пан Медведєв навів 4 аргументи нібито того, чому Київ є "російським містом", то ж розберемо кожен "аргумент" окремо:

"Київ – столиця Древньої Русі" . Це факт і напевно один із небагатьох моментів, де Медвєдєв не збрехав, але, як ми знаємо, Росія претендує на спадщину Русі, то ж таким чином посіпака Путіна просто маніпулює. Однак відзначимо, що Русь і Росія мають стільки ж спільного, як Австрія й Австралія.

. Це факт і напевно один із небагатьох моментів, де Медвєдєв не збрехав, але, як ми знаємо, Росія претендує на спадщину Русі, то ж таким чином посіпака Путіна просто маніпулює. Однак відзначимо, що Русь і Росія мають стільки ж спільного, як Австрія й Австралія. "Київ – велике малоросійське місто в складі Російської імперії" . Медвєдєва досі не відпускає минуле, адже він апелює до часів Російської імперії. По-перше, цієї імперії вже не існує, по-друге, часи змінюються. Вочевидь, заступник голови російського радбезу забув той факт, як у 1917 році в Києві почалася Українська революція.

. Медвєдєва досі не відпускає минуле, адже він апелює до часів Російської імперії. По-перше, цієї імперії вже не існує, по-друге, часи змінюються. Вочевидь, заступник голови російського радбезу забув той факт, як у 1917 році в Києві почалася Українська революція. "Київ – республіканська столиця в складі СРСР" . Ще одна імперія ніяк не відпускає Медведєва. Ну що ж, по-перше, Київ у 1917 році став столицею Української Народної Республіки, а в 1918 році був столицею Української Держави під керівництвом Павла Скоропадського. Намагаючись захопити Україну, більшовики створили маріонеткову УССР, столицею якої проголосили Харків. Після повної окупації України, більшовики перенесли столицю в захоплений Київ у 1934 році.

. Ще одна імперія ніяк не відпускає Медведєва. Ну що ж, по-перше, Київ у 1917 році став столицею Української Народної Республіки, а в 1918 році був столицею Української Держави під керівництвом Павла Скоропадського. Намагаючись захопити Україну, більшовики створили маріонеткову УССР, столицею якої проголосили Харків. Після повної окупації України, більшовики перенесли столицю в захоплений Київ у 1934 році. "Київ – просто російське місто, де завжди розмовляли і думали російською". Дуже наївна та абсурдна думка, враховуючи те, як Київ оборонявся від росіян. І це не тільки історії про БТР, який забрали в окупантів на Оболоні чи збитий банкою помідорів дрон. Жодне захоплене окупантами місто не підкоряється – люди чекають та вірять, що от-от їх звільнять, то що говорити про місто, захоплення якого у росіян провалилося. А щодо російської мови – рекомендуємо Медведєву почитати підручник з історії, аби дізнатися, як Росія забороняла українську мову, проводила репресії та русифікацію.

Як Росія "брала" Київ

24 лютого Росія наївно вірила у те, що їй вдасться здійснити бліцкриг – тобто провести швидке захоплення України й за лічені дні завершити війну. Тому однією з ключових цілей став саме Київ. Окупанти наступали на столицю як зі своєї території через Сумщину та Чернігівщину, так і з території Білорусі через Чорнобильську АЕС.

Однак план росіян провалився – Київ втримав оборону, а ЗСУ прогнали окупантів з усієї Півночі України. Оборону втримали й Чернігів, Суми та Харків. Зараз тримає Бахмут. Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, Лиман, Снігурівка, Берислав та Херсон повернулися з-під окупації й наші воїни продовжують крок за кроком звільняти українську землю від ворога, щоб там посіпаки Путіна не писали у своїх соцмережах.

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