"Литва зникне з карти світу": Медведєв вибухнув погрозами

На початку 2027 року парламент Литви планує виключити з конституції положення про заборону розміщення ядерної зброї в країні. Ця новина неабияк розлютила Кремль.

Російські чиновники почали наввипередки погрожувати Литві. Серед них і заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Як Медведєв відреагував на новину з Литви?

Під час поїздки в Північно-Західний Федеральний округ Медведєв зробив низку заяв. Зокрема, він згадав Литву.

Чиновник заявив, що Литві не варто розглядати можливість розміщення ядерної зброї на своїй території.

За його словами, у разі військового конфлікту країна нібито може зникнути з карти світу, а п'ята стаття НАТО, яка передбачає колективну оборону, начебто не спрацює.

Раніше до погроз на адресу Вільнюса вдався і речник Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Литва нібито може опинитися під прицілом російської ядерної зброї, якщо дозволить розміщувати її на своїй території.

Також Медведєв повторив традиційну кремлівську байку про те, що Росія не планує нападати на Європу. Однак, насправді, Росія вже воює з Європою. Наразі – у гібридній формі.

Так, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що загроза гібридних атак Росії на східному фланзі НАТО зростає.

За його словами, протягом останніх двох – трьох місяців рівень небезпеки з боку Москви не знизився.

Каунас наголосив, що Росія може розглядати можливість атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні.

Для таких операцій Москва може спробувати використати українські безпілотники.