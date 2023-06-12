Знову обколовся, – ведуча 24 Каналу рознесла цинічний пост Медведєва про Майдан Незалежності

У минулому прем'єр Росії, а нині об'єкт для насмішок Дмитро Мєдвєдєв опублікував пост, у якому пообіцяв перейменувати Майдан Незалежності на "площу Росії", Це було сказано нібито на честь "дня Росії", але абсурдність цієї заяви дуже легко викрити.

Саме це і зробила Софія Торощук в ефірі 24 Каналу. На думку ведучої, Росії не варто розказувати про свою могутність після численних втрат на фронті.

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Найкраще привітання – від ЗСУ

Ведуча припускає, що Дмітрій Мєдвєдєв знаходився у стані зміненої свідомості, коли написав черговий пропагандистський пост. Інакше важко пояснити, чому для привітання з днем Росії він обрав Майдан Незалежності.

"Я не знаю, як це назвати. Мєдвєдєв знову напився… або обколовся", – сказала Трощук.

Я би дещо виправила в його пості. Значно доречнішим би було написати "вітаю з одним із останніх днів Росії". Цей самий Майдан Незалежності ви обіцяли взяти за 3 дні. А що ви насправді "взяли", усім відомо і без вас,

– зіронізувала ведуча.

Ані "площі Росії", ані жодної іншої площі, названої на честь окупантів, в Україні не буде.

Імперські забаганки вилазять з кожної щілини Медвєдєва, твердить ведуча. Але що б росіяни не святкували на своєму побєдобєсії, найкраще привітання з днем Росії окупанти вже отримали від ЗСУ, які встигли знищити 216 тисяч росіян і тільки за останні два дні звільнили 5 селищ.

Росію скоро обмиватимуть на Майдані Незалежності

Якби Дмітрій Мєдвєдєв був не росіянином, Торощук би порадила йому виходити із запою. Бо, як відомо, від цього можуть бути проблеми зі здоров’ям.

"А оскільки Дмітрій – росіянин, то нехай собі робить те, що хоче. Подивимось, що він запостить через рік і в яких рамках буде його Росія, яку він сьогодні вітає", – зазначила ведуча.

А Майдан Незалежності – це не "скоро площадь Росії"; це площа, на якій Росію скоро обмиватимуть. Впевнена, що українці з радістю відсвяткують розвал Росії саме на Майдані Незалежності,

– резюмувала Трощук.

Провали Росії