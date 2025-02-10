Не ті, хто прогнуться під Путіна, – WP дізнався цікаві факти про Келлога та його доньку

Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. Він відіграватиме важливу роль у майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Очікується, що 20 лютого Кіт Келлог прибуде до Києва для зустрічі із Зеленський. Журналісти з'ясували, чому родинні зв'язки колишнього генерала можуть бути обнадійливим сигналом для України, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

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"Мир будь-якою ціною – це не мир"

Відомо, що донька Кіта Келлога – Меган Моббс – упродовж повномасштабного вторгнення займається гуманітарною допомогою в Україні. Вона є президент фонду R.T. Weatherman, який з початку війни присутній в Україні. Його діяльність включає створення і управління логістичним хабом на кордоні Румунії та України та доставку більше 10 000 піддонів медикаментів, медичних засобів та іншої допомоги до понад 70 благодійних організацій та лікарень у нашій країні.

Окрім доставки допомоги, фонд допомагає евакуювати американських добровольців, які воюють в Україні, до регіонального медичного центру США в німецькому Ландштулі. Також він повертає тіла американських добровольців, загиблих у бою.

Видання наголошує, що Моббс стоїть на рідкісному перехресті між про-Трампівською і про-українською Америкою. Вона обурювалась у соціальних мережах, що допомога Україні була затримана через слабке лідерство Байдена і дисфункцію в Пентагоні. Моббс вказувала на звіт Reuters, який детально описує "хаотичну систему відслідковування зброї, де навіть визначення "доставлено" відрізнялось в різних гілках армії США".

Фонд R.T. Weatherman також координував і спонсорував поїздку Келлога до України в січні 2023 року. Наступного місяця Келлог виступив перед Комітетом збройних сил Сенату, заявивши: "Не є таємницею, чому ця війна сталася. Російський диктатор Володимир Путін завжди зневажав американську перемогу в Холодній війні і відкрито висловлював своє бажання її скасувати. ... Шлях до проведення цих переговорів – це дозволити Україні перемогти російську армію в Україні. Поставити російську армію в Україні під загрозу поразки – це сильне повідомлення, яке Путін не може ігнорувати".

Він закликав Сенат "надати Україні ту військову техніку, яка їй потрібна для перемоги над російською армією, впровадити суворі заходи підзвітності для цієї військової допомоги і зробити це негайно".

На початку лютого цього року Моббс зробила наступний твіт: "Одна з великих брехень, яку поширюють погані актори, – це те, що немає нічого вартого для боротьби і загибелі. Мир будь-якою ціною – це не мир, це капітуляція, маскована під доброчесність. Справжній мир вимагає сили, жертви та готовності захищати те, що є правильним – навіть коли це "дорого – 24 Канал) коштує".

Журналісти підсумовують, що ні Келлог, ні його донька не схожі на родину, яка зацікавлена в тому, щоб дозволити Путіну укласти вигідну для нього угоду.