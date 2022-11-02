"Великий броньований кулак": Притула оголосив новий мегазбір

Сергій Притула оголосив новий збір грошей 2 листопада. Цього разу його благодійний фонд має намір закупити багато броньованої техніки для українських військових.

Планують зібрати 200 мільйонів гривень за тиждень. За них для ЗСУ придбають аж 50 бронетранспортерів Spartan.

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Деталі про мегазбір Притули "Треба брати!"

Благодійний фонд Сергія Притули відкрив масштабний збір для допомоги ЗСУ "Треба брати!". Для покупки 50 БТР FV103 Spartan планують зібрати 200 мільйонів гривень.

Давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками й зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим, – сказав Сергій Притула

Мегазбір триватиме тиждень – з 2 по 8 листопада включно. Про це Притула заявив у своєму відеозверненні до українців.

Сергій Притула оголосив про старт великого збору "Треба брати": дивіться відео

Як пояснює Притула, всі бронетранспортери є в наявності. Тож вони прибудуть в Україну дуже швидко і захисники зовсім скоро зможуть ними користуватися.

Благодійний фонд Сергія Притули регулярно закуповує техніку та необхідне обладнання для ЗСУ. Щоб підтримати збір фінансово та допомогти українським військовим ефективніше знищувати противника, перейдіть за посиланням тут

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Чим хороші бронетранспортери Spartan

Гусеничні БТР Spartan вже давно користуються популярністю у британській армії. Цей бронетранспортер добре підходить для розвідки й наступу.

Як зазначили у фонді, бойові характеристики Spartan дозволять перемагати ворога і звільняти українські землі, а його міцна броня буде рятувати життя українським захисникам.

Варто зауважити, що ЗСУ вже використовували цей вид броньованих машин. Зокрема під час контрнаступу на Харківщині.

Українським військовим потрібна гусенична броньована техніка. Річ у тім, що погодні умови погіршуються і це сильно ускладнює просування ЗСУ.

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Щоб краще "донатилось": втрати ворога станом на 2 листопада

Окупантів – 73 270 (+800);

танків – 2 714 (+16);

бойових броньованих машин – 5 525 (+24);

артилерійських систем – 1 733 (+3)

РСЗВ – 387 (+4)

засобів ППО – 198 (+1);

літаків – 277 (+1);

гелікоптерів – 258 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23);

крилатих ракет – 397;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10);

спеціальної техніки – 154.

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