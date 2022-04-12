Механізм є: як зупинити російський хімічний тероризм

Якщо Україні не допомогти зараз, будь-яка територія, яка уявила себе "державою", зможе розробляти, виробляти, зберігати та застосовувати заборонену зброю. Механізм, щоб це зупинити, існує.

Як зупинити хімічних терористів

Міжнародне право працює із фактами. Є частково визнана "держава", яка не є членом ООН та ОЗХЗ (Організація по забороні хімічної зброї – ред.). Є Росія, яка є членом ООН та ОЗХЗ, яка визнала частково визнану "державу" і уклала з нею договір про взаємну допомогу.

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Є заява офіційного представника визнаної Росією "держави" про наявність у нього та можливість застосування бойових отруйних речовин. Є обов'язок ООН та ОЗХЗ розслідувати будь-які випадки розробки, зберігання та застосування хімічної зброї.

Існують різні способи доступу інспекторів ОЗХЗ і слідчих МВС ООН на місце розслідування. Найпростіший – добра воля Росії. Складніша – силова деблокада місця можливого злочину Україною за підтримки інших членів ООН і ОЗХЗ.

Механізм є

Пам'ятаєте, як військовослужбовці 53-і Курської бригади збили МН17 в центрі зони АТО, і кремль зажадав гуманітарне перемир'я? Після чого "шахтарі та трактористи" перешкоджали розслідуванню та евакуації тіл, щоб затягнути час до готовності збірної солянки БТГ (батальйонно-тактична група – ред.) під Ростовом.

Україні потрібно терміново вимагати гуманітарне перемир'я в Маріуполі та допуск спеціалістів ОЗХЗ на місце можливого застосування БОР (бойових отруйних речовин – ред.) військовослужбовцями офіційно визнаної Росією "народної республіки". У разі відмови вважати це непрямим підтвердженням злочину.

Коаліція країн, зацікавлених у незалежному розслідуванні, може поставити ультиматум про відведення військ "донецької держави" та наданих підрозділів від місця злочину. У разі відмови допомогти Україні деблокувати Маріуполь для розслідування застосування БОР.

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