Мексика потерпає від урагану Грейс третьої категорії: вражаюче відео стихії

Ураган Грейс 21 серпня посилився і досяг третьої категорії. Потужна стихія обрушилася на східне узбережжя Мексики. Людей закликають не гуляти вздовж берегової лінії через небезпеку великих хвиль.

Як розповіли у Національному центрі зі стеження за ураганами США, ураган рухається в західному напрямі зі швидкістю приблизно 4 метри на секунду.

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Грейс обрушився на Мексику

За останніми даними, наразі Грейс перебуває в лічених кілометрах від міста Поса-Ріка-де-Ідальго в однойменному муніципалітеті. Його швидкість вітру збільшилася до 54 метрів на секунду.

Ураган такої сили може підняти рівень води на більш ніж 2 метри в зоні свого поширення. У повідомленні наголошується, що біля узбережжя можуть виникнути сильні хвилі. Тож людей попередили про небезпеку і закликали не гуляти узбережжям.

Мексика потерпає від урагану Грейс: дивіться відео AccuWeather



Шкала ураганів / Фото Wikipedia

Де ще гостював Грейс

Раніше ураган завітав у штат Кінтана-Роо на півострові Юкатан, що перебуває у Центральній Америці й відокремлює Мексиканську затоку від Карибського моря. Тоді сила вітру урагану складала приблизно 33 – 43 метрів на секунду.

Тоді атмосферне явище завдало незначних збитків, але, на щастя, не привело до загибелі людей. Наразі влада відновила подачу енергопостачання більш ніж для 60% користувачів, які залишилися без електрики через стихію.

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці пів року – з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 метрів на секунду. При швидкості вітру 33 метри на секунду і більше шторм стає ураганом.