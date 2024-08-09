Жест у бік США: чи прийме Путін запрошення полетіти на інавгурацію президентки Мексики

Мексика запросила російського диктатора Владіміра Путіна на інавгурацію новообраної президентки країни Клаудії Шейнбаум, що відбудеться 1 жовтня.

Російський опозиціонер, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов у розмові з 24 Каналом припустив, чи прийме глава Кремля запрошення.

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Про запрошення Путіна в Мексику

Російський опозиціонер пригадав, що Мексика свого часу підписала Римський статут. Тому на неї поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

З огляду на таку загрозу, російський керівник з великою імовірністю втримається від поїздки. Адже усього боїться, а виїжджає за кордон лише у критичній необхідності або, коли покличе Китай.

Мексика зробила жест у бік великого брата – американців. Відповідно ніхто не очікує, що Путін сяде в літак та прилетить. Цього, звісно, не станеться,

– підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Зазначимо, що посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати воєнного злочинця Владіміра Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум.