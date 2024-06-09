У нічному клубі Мексики обвалився балкон з людьми: страшні кадри
Джерело:Fuerza informativa azteca
Смертельний інцидент трапився минулого тижня у мексиканському Сан-Луїс-Потосі. Там в одному з нічних барів обвалився скляний балкон, на якому перебували люди.
У ніч проти 8 червня великий натовп зібрався у клубі Rich, розташованому на третьому поверсі торгівельного центру. Там мав відбутися концерт відомого співака Кевіна Морено.
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Є жертви і багато поранених
У якусь мить скляні поручні балкона не витримали навантаження і раптово обвалилися. Понад 10 молодих людей, які стояли біля бильців, впали з висоти близько дванадцяти метрів. Щонайменше 2 людини загинули, ще 15 отримали поранення.
Як розповідають очевидці трагедії, клуб був переповнений, тому десятки молодих людей почали збиратися в коридорах біля самого закладу, у такий спосіб збільшуючи тиск на скляні поручні.
Відомо, що після смертельного падіння у клубі почалася паніка та штовханина, що збільшило кількість постраждалих.
Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом загибелі двох людей.
Що відбувалося у клубі Сан-Луїс-Потосі: дивіться відео
Люди впали з третього поверху: дивіться відео
Момент падіння людей з балкону: відео містить чутливі кадри +18
В Ужгороді у мотузковому парку обірвався трос з дітьми
- Інцидент трапився 30 травня у Боздоському парку Ужгорода. Там обірвався трос, коли в мотузковому парку перебували діти.
- За даними слідства, під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 метра на землю впали діти.
- Щонайменше 16 дітей отримали поранення.
- Бригада швидкої допомоги доставила трьох 11-річних дівчаток до лікарні.
- Дві дівчинки зазнали переломів ніг, а ще одна – забій грудно-поперекового відділу хребта. Після рентгенівських знімків та лікування в гіпсі дівчат виписали на амбулаторне лікування.
- Адміністрація парку заперечує відповідальність за дії підприємця, який встановив трос в мотузковому парку.
- В Ужгороді тимчасово припинено роботу атракціонів у Боздоському та Підзамковому парках.