У нічному клубі Мексики обвалився балкон з людьми: страшні кадри

Смертельний інцидент трапився минулого тижня у мексиканському Сан-Луїс-Потосі. Там в одному з нічних барів обвалився скляний балкон, на якому перебували люди.

У ніч проти 8 червня великий натовп зібрався у клубі Rich, розташованому на третьому поверсі торгівельного центру. Там мав відбутися концерт відомого співака Кевіна Морено.

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Є жертви і багато поранених

У якусь мить скляні поручні балкона не витримали навантаження і раптово обвалилися. Понад 10 молодих людей, які стояли біля бильців, впали з висоти близько дванадцяти метрів. Щонайменше 2 людини загинули, ще 15 отримали поранення.

Як розповідають очевидці трагедії, клуб був переповнений, тому десятки молодих людей почали збиратися в коридорах біля самого закладу, у такий спосіб збільшуючи тиск на скляні поручні.

Відомо, що після смертельного падіння у клубі почалася паніка та штовханина, що збільшило кількість постраждалих.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом загибелі двох людей.

Що відбувалося у клубі Сан-Луїс-Потосі: дивіться відео

Люди впали з третього поверху: дивіться відео

Момент падіння людей з балкону: відео містить чутливі кадри +18

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