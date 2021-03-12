У Мексиці повністю дозволили марихуану

У Мексиці схвалили закон, який дозволяє купувати марихуану в рекреаційних цілях. Відтак Мексика стала третьою країною в світі, де повністю легалізували канабіс.

Так, тепер мексиканці зможуть зберігати до 28 грамів марихуани та вирощувати до 6 рослин вдома.

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Закон підтримали 316 депутатів, 129 проголосували проти, а ще 23 – утрималися. Сенат Мексики схвалив документ ще в листопаді 2020 року.