Меланія Трамп провела зустріч після перемир'я в Олешках: головні заяви США та України

Меланія Трамп 5 листопада прийняла українську та російську делегації у Білому домі. Від України були присутні Лубінець та Арахамія, а від Росії – Лантратова та Дмитрієв.

24 Канал передає головні заяви першої леді США та українських представників.

Про що йшлося під час зустрічі