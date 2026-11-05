Меланія Трамп провела зустріч після перемир'я в Олешках: головні заяви США та України
Меланія Трамп 5 листопада прийняла українську та російську делегації у Білому домі. Від України були присутні Лубінець та Арахамія, а від Росії – Лантратова та Дмитрієв.
24 Канал передає головні заяви першої леді США та українських представників.
Про що йшлося під час зустрічі
Меланія Трамп написала особисті листи Путіну та Зеленському й передала їх високопосадовцям обох країн для доставки. Завдяки перемир'ю в Олешках обидві сторони опановують механізми підтримання післявоєнного миру, Арахамія закликав до деескалації та проведення подібних місії у майбутньому. Він висловив вдячність Меланії Трамп та американському народу за підтримку України. Пані Меланіє, коли все почалося, коли до нас приєдналася ваша команда, 5% вірили в успіх, 95% були скептичні. Тепер усе сталося і все перевернулося. Тепер 95% людей вірять в те, що ми можемо робити такі речі. 5% переживають давній скептицизм, але життя триває. Я хотів би особисто подякувати панові Маркові Бекманові. Без нього нічого б не сталося, Він зауважив, що це була найбільша деескалація від 2022-го. Мешканці Херсонщини, не тільки в Олешках, отримали полегшення. Вони не вірили. Вони залишалися в своїх домівках на перший день. На другий день люди вийшли на вулиці. Вони почали відвідувати свої розбиті, розтрощені оселі, збирати свої речі, Я брала участь на кожному етапі здійснення плану і планування. Я переглядала плани, картографічні знімки, зроблені з повітря, обговорювала маршрути, обговорювала лікарні, медичну допомогу, наявні засоби евакуації. Говорили ми про розклад операції, про її часові межі, Меланія Трамп заявила, що вона почала готувати гуманітарну місію в Олешках ще у вересні. Росія та Україна 23 жовтня підписали угоду двома мовами. За її словами, завдяки цьому майже 900 людей отримали меддопомогу. Місія дала змогу на 5 днів знизити інтенсивність бойових дій на Херсонщині. Люди змогли вийти на вулиці та повернутися до своїх пошкоджених осель: Я усвідомила, яка тяжка скрута настала в Олешках ще в вересні. Визнаючи нагальність, я діяла негайно і скерувала Марка Бетмена як свого заступника для того, щоб він говорив з Росією Україною від мого імені задля миру в Олешках. Обидві на нації привітали моє втручання, визнаючи, що попередні зусилля встановити припинення вогню в цій частині України не мали успіху. Висловлюю глибоку вдячність Яні Лантратовій, Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації. Ваша самовідданість дарує надію та гідність тим, хто постраждав від війни. Дякую Вам, Припинення вогню в Олешках було б неможливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні, Нам треба рухатися у бік довговічного миру, Меланія Трамп заявила, що сподівається, що перемир'я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру: Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне.
– заявив голова фракції "Слуга народу".
– сказав Арахамія.
– додав представник України.
– розповіла перша леді США.
– Меланія Трамп.
– заявила перша леді США.
– Меланія Трамп.
Меланія Трамп написала особисті листи Путіну та Зеленському й передала їх високопосадовцям обох країн для доставки.
Завдяки перемир'ю в Олешках обидві сторони опановують механізми підтримання післявоєнного миру,
Арахамія закликав до деескалації та проведення подібних місії у майбутньому. Він висловив вдячність Меланії Трамп та американському народу за підтримку України.
Пані Меланіє, коли все почалося, коли до нас приєдналася ваша команда, 5% вірили в успіх, 95% були скептичні. Тепер усе сталося і все перевернулося. Тепер 95% людей вірять в те, що ми можемо робити такі речі. 5% переживають давній скептицизм, але життя триває. Я хотів би особисто подякувати панові Маркові Бекманові. Без нього нічого б не сталося,
Він зауважив, що це була найбільша деескалація від 2022-го.
Мешканці Херсонщини, не тільки в Олешках, отримали полегшення. Вони не вірили. Вони залишалися в своїх домівках на перший день. На другий день люди вийшли на вулиці. Вони почали відвідувати свої розбиті, розтрощені оселі, збирати свої речі,
Я брала участь на кожному етапі здійснення плану і планування. Я переглядала плани, картографічні знімки, зроблені з повітря, обговорювала маршрути, обговорювала лікарні, медичну допомогу, наявні засоби евакуації. Говорили ми про розклад операції, про її часові межі,
Меланія Трамп заявила, що вона почала готувати гуманітарну місію в Олешках ще у вересні. Росія та Україна 23 жовтня підписали угоду двома мовами. За її словами, завдяки цьому майже 900 людей отримали меддопомогу.
Місія дала змогу на 5 днів знизити інтенсивність бойових дій на Херсонщині. Люди змогли вийти на вулиці та повернутися до своїх пошкоджених осель:
Я усвідомила, яка тяжка скрута настала в Олешках ще в вересні. Визнаючи нагальність, я діяла негайно і скерувала Марка Бетмена як свого заступника для того, щоб він говорив з Росією Україною від мого імені задля миру в Олешках. Обидві на нації привітали моє втручання, визнаючи, що попередні зусилля встановити припинення вогню в цій частині України не мали успіху.
Висловлюю глибоку вдячність Яні Лантратовій, Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації. Ваша самовідданість дарує надію та гідність тим, хто постраждав від війни. Дякую Вам,
Припинення вогню в Олешках було б неможливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування миру в усьому регіоні,
Нам треба рухатися у бік довговічного миру,
Меланія Трамп заявила, що сподівається, що перемир'я в Олешках сприятиме встановленню більшого миру:
Будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне.