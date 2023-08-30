Ми були разом у ці складні часи, – Мелінда Сіммонс записала прощальне звернення до України
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, яка завершує місію в Україні, записала відеозвернення. У ньому дипломат звернулася до українців українською мовою.
Мелінда Сіммонс висловила впевненість у перемозі України. Також вона подякувала всім, хто був поруч у цей складний час. Новим послом Британії в Україні стане Мартін Гарріс.
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Про що відео
Україна переможе, і ми обов'язково зустрінемося знову. Велика Британія з вами до кінця! До перемоги і після неї,
– сказала Сіммонс.
На її честь назвали круасан. Листковий виріб під назвою "Мелінда" можна побачити на відео. Дівчина, яка презентувала його, сказала, що це на знак вдячності за підтримку України в останні півтора року та за нашу спільну боротьбу. І розплакалася, не стримавши емоцій.
Круасан "Мелінда" / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про пані посла
Мелінда Сіммонс обійняла посаду посла Сполученого Королівства в Україні 2019 року. За цей час Британія стала одним з найближчих союзників України й однією з країн, які надали найбільше допомоги під час війни.
Допомогу озброєнням Лондон почав надсилати ще напередодні повномасштабного вторгнення росіян. А приїзд британського прем'єра Бориса Джонсона в Україну у квітні 2022 року започаткував традицію візитів іноземних лідерів до Києва на знак солідарності та підтримки.
Наостанок Сіммонс дала велике інтерв'ю ВВС, в якому розказала, що українцям не варто сприймати Захід як єдиний організм, ефективніше говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.
Одна з речей, яку доводиться робити Україні, – це знову і знову доводити, що вона – цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову тощо. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям важко зрозуміти, чому Україні треба постійно показувати світові, що саме це і треба робити,
– наголосила Мелінда Сіммонс.
Тому важливо "дивитися на все це очима тих іноземних урядів, які надають гроші чи військове обладнання".
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Десерт на честь політика
Це вже другий круасан, який називають на честь британського політичного діяча, – першим став "Борис Джонсонюк" на честь тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Кумедна назва з'явилася тому, що у соцмережах нік Джонсона, котрий робив дуже багато заяв і справ на підтримку України, має назву borisjohnsonuk. Домен uk "українізували", перетворивши його на частинку прізвища.
Що цікаво, саме Мелінда Сіммонс побачила в кав'ярні цей десерт минулого року. Про це вона написала у твітері, виклавши фото. Круасан прикрашено кремом, схожим на розкуйовджену зачіску Бориса Джонсона.