Як росіяни шукають спротив у Мелітополі: Федоров назвав 2 методи

За майже два роки росіяни так і не змогли побороти спротив мешканців Мелітополя. Нещодавно окупанти пішли на два кроки, щоб виявити незгідних.

Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що окупанти так і не змогли здобути підтримку жителів Мелітополя. Люди чекають на звільнення міста.

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Яка ситуація в Мелітополі

Як наголосив Федоров, акції представників спротиву тривають. В місті регулярно щось вибухає, а окупанти не почувають там себе в безпеці. Також лише менш ніж половина жителів отримати російські паспорти за майже два роки окупації.

Росіяни використовують нові способи, щоб виявити представників опору. Нещодавно вони розіслали по місту людей, які ведуть розмови з місцевими, провокуючи їх.

Стоїть на зупинці, говорить, до прикладу, про ціни в магазинах, про вартість ліків, про черги за російськими паспортами. Хтось слухає і розуміє, що ця людина не є прихильником окупаційної влади. Потім розкривається також. А далі в цієї людини починаються проблеми,

– сказав Федоров.

Ще один метод – під час обшуків окупанти беруть з собою людей, які добре розуміються на людських емоціях та жестах. Вони спостерігають за емоціями мешканців, щоб виявити можливих представників спротиву.

Відомо, що до окупації в Мелітополі проживало близько 150 тисяч людей. Зараз там лишилося близько 60 тисяч місцевих мешканців, але окупанти завезли ще стільки ж різних росіян, будівельників з Азії тощо. Паралельно загарбники відбирають квартири.

Хочу "націоналізувати" квартири та будинки мешканців, які там зараз не живуть. Навіть якщо там проживають родичі чи близькі, вони також забирають. Реєструють лише ті квартири чи будинки, де проживає власник. Якщо навіть дружина, чоловік або діти присутні там без власника, то їх виселяють,

– розповів Федоров.

Ситуація в Мелітополі: коротко