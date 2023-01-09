У Мелітополі суцільна російська база, – мер міста

Росіяни визначили окуповане місто Мелітополь, як логістичну та адміністративну базу Півдня України. На сьогодні важко визначити точну кількість військ в місті та околицях.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, Мелітопольщина стала суцільною російською військовою базою.

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"Росіяни визначили наше окуповане місто Мелітополь, як свою логістичну та адміністративну базу Півдня України. Якщо раніше ми могли говорити про якісь школи, підприємства, що там перебувають окупанти, то сьогодні вони сконцентровані в усіх куточках нашої окупованої Мелітопольщини", – зазначив мер міста.

Чиновник, посилаючись на слова мешканців, які залишилися під окупацією, розповів, що на сьогодні російських військових в місті більше, ніж цивільного населення.

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"Бавовна" в центрі міста

Іван Федоров повідомив, що в ніч з 7 на 8 січня були знищені склад боєприпасів на території підприємств "Гідромаш" та "Мелітопількомпресор". За інформацією мешканців, це були найсильніші вибухи на окупованій території з 24 лютого. Потужні склади боєприпасів були розміщені в самому центрі міста.

Слід зазначити, що після вибухів росіяни підняли у небо свої гвинтокрили та почали облітати місцевість. Це для них стандартна процедура, намагаються зрозуміти хто куди поїхав, передав інформацію, відстежує втрати. Але ми точно розуміємо, що це суттєві втрати,

– зауважив чиновник.

Російський форпост

Мер Мелітополя говорить, що значна концентрація російських військ спостерігається на всьому узбережжі Азовського моря, від Бердянська до Генічеська.

Сьогодні це форпост, який росіяни намагаються захистити. Але ми пам'ятаємо, чим завершився їхній захист форпосту на правому березі Херсонської області, де наші ЗСУ та сили спротиву ламали їх логістику, склади з боєприпасами і потім вони бігли звідти,

– нагадав Федоров.

Наразі, за словами чиновника, рано говорити про втечу росіян із Запорізької області. Проте, ліквідація складів боєприпасів не дає можливості окупантам швидко підвозити боєприпаси до своїх установок.

"Це суттєвий моральний тиск на окупантів та колаборантів. Тому ми сподіваємося, що наші героїчні Збройні сили продовжать це робити, щоб звільняти наших мешканців, які наразі перебувають в тимчасовій окупації", – підсумував Іван Федоров.

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