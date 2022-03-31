У Мелітополі лікарі не витримують тиску окупантів та масово покидають місто

31 березня 2022 , 13:14
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Джерело:

фейсбук Івана Федорова

Медичний персонал масово покидає захоплений Мелітополь. Все тому, що російські військові їм постійно погрожують.

Лікарі не можуть працювати у таких умовах. Вони постійно перебувають під тиском.

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Лікарі не витримують тиску та шантажу й покидають свої робочі місця. На сьогодні ми можемо казати про те, що 40 – 50% лікарського персоналу поїхало з Мелітополя,
– розповів мер Іван Федоров.

Чиновник зазначив, що місто вже близьке до гуманітарної катастрофи. Місцеві мешканці перебувають у заручниках російських військових.

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Автор: Софія Мінджоса