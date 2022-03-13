У Мелітополі люди вийшли проти окупантів і закликали віддати законного мера

Російські окупанти перебувають у Мелітополі, що в Запорізькій області. Місцеві виходять на акції проти них.

Про це 13 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що люди вимагають повернути мера, якого викрали росіяни.

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"Мешканці Мелітополя безстрашно виходять на вулиці з гаслами: "Мелітополь – Україна", "Де наш мер?", – написав Геращенко.

Протест у Мелітополі: дивіться відео

Люди виганяють окупантів з Мелітополя: дивіться відео

Мелітопольці виходять на протести: дивіться відео

Що відомо про викрадення мера

Очільник Мелітополя Іван Федоров відмовився співпрацювати з росіянами. Загарбники викрали його 11 березня. Наразі про місце, де він перебуває, немає інформації.

Люди у Мелітополі вже виходили на масштабний мітинг 12 березня. Вони вимагали звільнити очільника міста. Однак росіяни під час акції викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.