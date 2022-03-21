У Мелітополі окупанти відпустили 3 журналісток, видавець Михайло Кумок залишається в неволі
21 березня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:Местные вести – Мелитополь
Російські військові 21 березня в Мелітополі викрали журналісток Євгенію Борян, Юлію Ольховську та Любов Чайку. Медійниць згодом відпустили, а от що з видавцем Михайло Кумком – наразі невідомо.
Зі співробітницями "МВ-холдингу" окупанти провели "розмову". Росіяни наполягали на необхідності співпраці з ворогом.
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Невідомо, де зараз – Михайло Кумок
Поки що перебуває у невідомому місці Михайло Кумок.
Михайло Володимирович є власником холдингу та видавцем, але він повністю відійшов від редакційних справ,
– зазначає генеральна директорка "МВ-холдингу" Ганна Медведь
Гендиректорка наголосила, що Кумок – вже на пенсії. У холдингу сподіваються, що чоловіка відпустять.Зверніть увагу! Раніше окупанти протягом кількох днів утримували у полоні журналіста Олега Батуріна, згодом його відпустили. Невідомо, де зараз і журналістка Вікторія Рощина.