У Мелітополі окупанти відпустили 3 журналісток, видавець Михайло Кумок залишається в неволі

Російські військові 21 березня в Мелітополі викрали журналісток Євгенію Борян, Юлію Ольховську та Любов Чайку. Медійниць згодом відпустили, а от що з видавцем Михайло Кумком – наразі невідомо.

Зі співробітницями "МВ-холдингу" окупанти провели "розмову". Росіяни наполягали на необхідності співпраці з ворогом.

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Невідомо, де зараз – Михайло Кумок

Поки що перебуває у невідомому місці Михайло Кумок.

Михайло Володимирович є власником холдингу та видавцем, але він повністю відійшов від редакційних справ,

– зазначає генеральна директорка "МВ-холдингу" Ганна Медведь

Гендиректорка наголосила, що Кумок – вже на пенсії. У холдингу сподіваються, що чоловіка відпустять.

Раніше окупанти протягом кількох днів утримували у полоні журналіста Олега Батуріна, згодом його відпустили. Невідомо, де зараз і журналістка Вікторія Рощина.