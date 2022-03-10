У Мелітополі окупанти викрали депутатку облради Лейлу Ібрагімову

Російські військові викрали з Мелітополя депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Відомо, що 10 березня зранку до неї увірвалися озброєні окупанти.

Окупанти не гребують не лише обстрілами мирного населення. Вони захоплюють органи влади та, навіть, викрадають депутатів.

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Окупанти ввірвалися зранку, обшукали дім і викрали

Український кримськотатарський політик Ескендер Барієв зазначив, що у Мелітополі, о 6 ранку озброєні люди у російській формі увірвалися до будинку Лейли Ібрагімової.

Вони провели обшук у її помешканні, а також відібрали телефони.

Саму ж депутатку вивезли у невідомому напрямку.

Що відомо про Лейлу Ібрагімову Вона – депутатка Запорізької обласної ради, представниця корінного кримськотатарського народу, а також директорка Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

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