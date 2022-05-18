У Мелітополі підірвали бронепотяг окупантів

Окупантам вчергове нагадали, що Мелітополь – це Україна. У Мелітополі дистанційно підірвали російський бронепотяг.

За попередньою інформацією, ворожий бронепотяг підірвали у районі місцевого м'ясокомбінату. Через вибух пошкоджено 2 залізничні колії.

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Бронепотяг складався з 10 вагонів. Повідомляється, що вбухнуло під вагоном з особовим складом. Наразі рух бронепотяга зупинено.

За результатами вибуху – пошкоджено дві залізничні колії, бронепотяг зупинено, також зупинено локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за бронепотягом,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що першими про підрив бронепотяга повідомили місцеві ЗМІ. Згідно з їхніми даними, його підірвали партизани.

Сміливці встановили вибухівку встановили на рейках і вона здетонувала просто під вагоном з окупантами. Наразі кількість поранених та загиблих окупантів невідома.

Спершу мешканці Мелітополя почули вибух, а потім у районі перехрестя вулиць Шмідта та Івана Алексєєва почули автоматну чергу.

Партизанський рух у Мелітополі триває

У тимчасово окупованому Мелітополі діють українські партизани, які змушують окупантів панікувати. Зокрема нещодавно вони ліквідували 2 осіб високого рангу, про що російські ЗМІ мовчать.

Загалом власними силами мелітопольські герої зуміли ліквідувати близько 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору окупантам.

Окрім цього, партизани надають українським військовим великий масив цінної інформації про дислокацію сил противника та їхній склад.

Як живе Мелітополь: що варто знати

Від 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Окупанти тероризують місцевих жителів, які не змогли покинути місто, викрадають людей, погрозами намагаються схилити їх на свій бік, чіпляються до дівчат.

Як і в багатьох інших тимчасово захоплених росіянами містах, окупанти поширюють пропаганду, сіють "зраду" про те, що Україна здала місто та намагаються ввести в обіг рублі.

Де зараз люди, яких викрадають окупанти, невідомо. Однак "рашисти" заселяються у їхні будинки.

У місті велика проблема з ліками. Наразі працюють лише магазини та базари, але товари завозять з тимчасово окупованого Росією Криму.

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