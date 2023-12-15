Кінцева станція – партизани: у Мелітополі підірвали потяг, який постачав окупантів

Центр національного спротиву повідомив про підрив вантажного потягу в Мелітополі. Це зробили українські партизани 15 грудня.

У п'ятницю 15 грудня в Мелітополі відбулася успішна диверсія, внаслідок якої росіяни позбулися потяга. Ним возили боєприпаси та паливо між тимчасово окупованими територіями, зокрема поїзд курсував із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного. Останній населений пункт розташований у Запорізькій області.

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Що відомо про підрив потягу в Мелітополі

Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники із поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії,

– кепкують партизани.

Знищити ворожий поїзд, який вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку, вдалося завдяки контрольованому вибуху. Внаслідок успішних дій партизан пошкоджено залізницю та тепловоз із вагонами, а сам поїзд остаточно завершив свій рух.

Представники руху опору навели такі деталі успішної операції: вибух стався о восьмій ранку "прямо під носом феесбешників". Місце вибуху оточили, щоб обшукати.

"За 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг рух опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", - вказали партизани.

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