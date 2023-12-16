Постраждали тепловоз, вагони й залізниця: Федоров розповів про підрив потяга під Мелітополем
Напередодні, 15 грудня, партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали і тепловоз, і вагон, і залізничне полотно.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова. Іван Федоров зауважив, що останні два дні досить-таки неприємні для ворога, передає 24 Канал.
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Логістика ворога буде страждати
Мер розповів, що близько 8 ранку п'ятниці сили спротиву ліквідували як залізничне полотно, так і потяг, яких прямував у напрямку Криму.
Федоров наголосив, що це вкрай важливо. Адже сьогодні один з головних логістичних шляхів ворога пролягає до Запорізької лінії фронту саме з тимчасово окупованого півострова.
Щодня ворог намагається цим потягом доставляти боєприпаси, тяжке озброєння з тимчасово окупованого Криму до тимчасово окупованого Мелітополя та Дніпрорудного. І у зворотному напрямку саме цим потягом вони викрадають як нашу сільгосппродукцію, так і залізну руду. Тож сьогодні на один потяг менше,
– підкреслив міський голова.
Також зауважив, що це вже щонайменше 11 спецоперація спротиву по ліквідації потягів і залізничного полотна лише за цей рік.
"Постраждав і тепловоз, і вагони всього потягу і найголовніше – саме полотно, яке ворог точно буде декілька тижнів відновлювати. Саме тому його логістика буде страждати", – підсумував Іван Федоров.
Ще одна успішна операція героїв підпілля
- 15 грудня у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав потяг, яким окупанти щодня возили з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси й паливо.
- У результаті контрольованого вибуху пошкоджено залізницю й тепловоз з вагонами.
- Цікаво, що вибух стався прямо під носом ФСБ-шників. Опісля загарбники оточили місце подій, обшукували прилеглу місцевість.
- Так звана окупаційна адміністрація намагалася приховати факт диверсії.
- До пошуку партизан ворог залучив співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів з собаками й навіть експертів кримінальної лабораторії.