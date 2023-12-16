Постраждали тепловоз, вагони й залізниця: Федоров розповів про підрив потяга під Мелітополем

Напередодні, 15 грудня, партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали і тепловоз, і вагон, і залізничне полотно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова. Іван Федоров зауважив, що останні два дні досить-таки неприємні для ворога, передає 24 Канал.

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Логістика ворога буде страждати

Мер розповів, що близько 8 ранку п'ятниці сили спротиву ліквідували як залізничне полотно, так і потяг, яких прямував у напрямку Криму.

Федоров наголосив, що це вкрай важливо. Адже сьогодні один з головних логістичних шляхів ворога пролягає до Запорізької лінії фронту саме з тимчасово окупованого півострова.

Щодня ворог намагається цим потягом доставляти боєприпаси, тяжке озброєння з тимчасово окупованого Криму до тимчасово окупованого Мелітополя та Дніпрорудного. І у зворотному напрямку саме цим потягом вони викрадають як нашу сільгосппродукцію, так і залізну руду. Тож сьогодні на один потяг менше,

– підкреслив міський голова.

Також зауважив, що це вже щонайменше 11 спецоперація спротиву по ліквідації потягів і залізничного полотна лише за цей рік.

"Постраждав і тепловоз, і вагони всього потягу і найголовніше – саме полотно, яке ворог точно буде декілька тижнів відновлювати. Саме тому його логістика буде страждати", – підсумував Іван Федоров.

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