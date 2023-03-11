В окупованому Мелітополі пролунало понад 10 потужних вибухів, – мер
Джерело:Іван Федоров
У окупованому Мелітополі знову гучно. Мер розповів про ситуацію у місті.
Іван Федоров повідомив 11 березня о 09:30, що в Мелітополі знову гучно.
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У Мелітополі знову гучно
За інформацією місцевих мешканців, у північній частині міста пролунало 10 потужних вибухів.
Наразі інформація уточнюється.
Нещодавно міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни обрали місто, як такий логістичний та адміністративний свій центр й будують з нього фортецю. За його словами, вони зробили вже декілька ешелонів окопів з різних боків, починаючи з боку Василівки, Бердянську, й безпосередньо самого Херсонського напрямку.
Вечір 5 березня видався дещо вибуховим для окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. У місті пролунали 2 гучні вибухи.
Федоров повідомив, що внаслідок нещодавньої "бавовни" сотні окупантів більше ніколи не зможуть повернутись з Мелітополя, хіба що в чорних пакетах.
Нещодавно стало відомо, що так звана окупаційна влада Мелітополя планує зробити місто обласним центром тимчасово окупованої Запорізької області.
Українські партизани зайшли у Мелітополь
- Українські партизани продовжують працювати над звільненням рідної землі. Вони вже увійшли у Мелітополь. Ба більше, встигли інтегруватися у ворожі структури.
- Відомо, що у Мелітополі зараз працює військовий партизанський рух "Атеш".
- Партизани іронічно зауважили, що вже надіються на те, що зможуть смакувати мелітопольською черешнею. Ясна річ, робити це тоді, коли місто вдасться звільнити з-під окупації. Вони підкреслили, що "настав час діяти".